Quintana dice que se sigue trabajando en DIA referida a trabajos eliminación del nenúfar

Ep.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha aseverado en relación a la dificultad que supone acabar con el nenúfar mexicano, que afecta especialmente al río Guadiana su paso por Badajoz, que se está trabajando en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) referida a los trabajos de eliminación de dicha planta invasora "para inmediatamente después hacer las actuaciones oportunas".

De este modo no hay ninguna novedad en este sentido dado que, mientras no se cuente con esa declaración de impacto ambiental, no se podrán abordar las soluciones que aporte ese informe, ante lo que ha mostrado el "compromiso" de la Administración General del Estado "para intentar resolver un problema que está ahí, que es evidente que está ahí".

En lo que a plazos se refiere ante dicho informe, ha apuntado que "todavía puede tardar algún tiempo", mientras que si sería de aplicación en concreto en el tramo urbano en Badajoz ha matizado que donde esté afectado, dado que es una planta invasora y, como ya pasase con el jacinto de agua o camalote, se trató de eliminar "donde estaba".

"Entonces el nenúfar igual", ha abundado, para matizar que "no tiene nada que ver una cosa con otra" al ser plantas diferentes, y que es un compromiso del Gobierno a la hora de actuar en una zona urbana como es en este sentido, aunque también no urbana, y que para ello hace falta una declaración de impacto ambiental que se está realizando "ahora mismo" y, mientras no cuenten con ella, no podrán actuar.

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE TRAGSA

El delegado del Gobierno en Extremadura ha abordado este jueves en una reunión con el presidente de Tragsa, Jesús Casas, algunas de las actuaciones que esta empresa está llevando a cabo en la comunidad extremeña, entre ellas la eliminación de plantas invasoras.

En este mismo sentido y sobre las actuaciones de Tragsa en Extremadura, Jesús Casas ha detallado a los medios al término del encuentro que son "muchas", y desde "muchos" temas de regadíos, por ejemplo el de Monterrubio, de Orellana o del Zújar; en relación a las confederaciones, como la eliminación de plantas invasoras y el camalote, o la limpieza de cauces; o con incendios forestales, como por ejemplo la Brif de Pinofranqueado.

También "muchos" temas relacionados con la Consejería de Agricultura, como el saneamiento ganadero; o con turismo, caminos rurales, junto con, en otros casos, un apoyo transversal como están haciendo, a través de un encargo del Ministerio de Hacienda a todos los ayuntamientos, a la hora de gestionar fondos comunitarios y gestionar una oficina específica.

Sobre el contenido de la reunión en sí, Jesús Casas ha destacado que han revisado, "básicamente" las actuaciones que competen al Estado en estos momentos en el ámbito de la comunidad autónoma, algunas "muy tradicionales" como la limpieza de cauces o los temas de regadíos, y otras "muy innovadoras" como el tema de los migrantes y el encargo del Ministerio de Inclusión que están sacando adelante en la parte logística del centro de acogida de Mérida.

PLANTAS INVASORAS

Mientras y preguntado por las plantas invasoras y el caso de la azolla, ha explicado, en calidad de "viejo" funcionario de medio ambiente más que como presidente de Tragsa, que es "muy explosiva" y que "de pronto se pone aquello espectacular, pero es efímera" y no tiene "la tensión permanente" que, por ejemplo, sí presentan el camalote o el nenúfar, este último que enraíza al suelo.

Así, y sobre el actual episodio de azolla en aguas del Tajo, ha especificado que "es muy llamativo, muy mediático", pero que no tiene "afortunadamente" la continuidad que pueden tener otras actuaciones como en el caso del camalote, cuya eliminación "ha obligado" a hacer un "esfuerzo importante".

En todo caso, "evidentemente hay que controlarlo" en un mundo global, en el que "es muy difícil" que las plagas, las enfermedades o las especies exóticas no aparezcan, por lo que hay que tratar de evitar la entrada, y, una vez que están dentro, "es una pelea permanente para que no desplacen otras especies".

LA RECETA DEL CAMALOTE

En este sentido, Jesús Casas ha precisado que, actualmente y en materia de plantas invasoras, Tragsa está trabajando básicamente en el camalote, un tema que "se ha controlado" pero ante el que hay que mantener un seguimiento "permanente", "porque cuando una planta decide instalarse y le va bien expulsarla al 100 por cien es muy difícil", a tenor de lo cual ha explicado que llevan a cabo tanto acciones activas de retirada cuando hace falta, como otras más pasivas de algunas compuertas o elementos de regulación para evitar que la especie se extienda.

Sobre el nenúfar, ha reconocido que es "muy complicado" porque enraíza al suelo, "no basta con quitarlo de arriba", y están diseñando, también con la Confederación del Guadiana, alguna actuación "más contundente", a continuación de lo cual ha sostenido que, en la medida que se plantean acciones "más contundentes", se puede ver afectado el medio natural y hay que ser cuidadoso con el resto de la biodiversidad que existe en la zona.

Así, ha considerado que la "receta" del camalote la tiene, pero la del nenúfar "todavía" se tiene que avanzar "un poco". Sobre este último y las acciones que se barajan ha abundado en que no basta con quitarlo en superficie y hay que ir a la tierra y al fondo del suelo para arrancarlo, pero que eso obliga a actuar sobre el fondo del mismo y, por ende, quitar el agua en lo que sería una acción "mucho más delicada" desde el punto de vista ambiental, y en la que tendrían que rodearse de "algunas cautelas" y hacerla "con todas las garantías ambientales", sin afectar a la biodiversidad.

Respecto a la azolla, es un tema "muy concreto y muy específico" y entiende que hay que tratar de retirarla, aunque insiste en que "es muy espectacular" y se va a ver "desaparecer" en unos días o semanas, por su propio ciclo vegetativo.