Duplicación de la vía entre Mérida y Aljucén afectará a la conexión con Cáceres y Badajoz

Ep.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado que la futura obra de duplicación de la conexión ferroviaria entre Mérida y Aljucén afectará a la estación de la capital autonómica y a las comunicaciones con Cáceres y Badajoz, a la espera de la adjudicación de estos trabajos licitados por el Ejecutivo central para determinar el plazo y alcance de los posibles cortes.

A preguntas de los periodistas este jueves, ha detallado que va a afectar a Mérida y a la estación y que sí que habrá comunicación de Mérida a Puertollano y de Mérida a Sevilla "sin ningún problema", pero que "lógicamente" se darán en las conexiones con Cáceres y con Badajoz, para lo cual, cuando ya se cierre la contratación y las fechas y el alcance de los plazos, se establecerá el plazo alternativo que tendrán los viajeros de Mérida que quieran ir a Madrid o a Badajoz.

Una situación similar a la que va a tener lugar en la región en el mes de mayo, cuando se va a hacer una actuación "muy importante" y, además, se aprovecha esos cortes para hacer unas mejoras en el tramo convencional.

"Por eso, vamos a tener cortada la circulación algo más de 20 días en el mes de mayo", ha remarcado el delegado, junto con que "son mejoras" y "precisamente se hace porque el Gobierno está invirtiendo en el ferrocarril en Extremadura" y "esta es la prueba de la inversión y del compromiso" con esta región.

"Hasta que no se adjudica no podemos determinar exactamente ni el plazo ni el alcance de este corte, porque eso hay que pactarlo con la empresa que sea adjudicataria, ahora lo que se ha hecho es la licitación, no hay una adjudicación y hay que pactarlo con esa empresa", ha detallado José Luis Quintana sobre estas obras de desdoblamiento de la vía entre Aljucén y Mérida, a tenor de las cuales ha explicado que es una obra "imprescindible para lo que vamos a tener en el futuro del tren", además de "necesaria".

Como ha recordado, ya se anunció en su momento en el Pacto del ferrocarril que había que duplicar esa línea de Mérida-Aljucén para tener, con el bypass, las distintas posibilidades del tren de alta velocidad con el tren convencional y con el transporte de mercancías.

"O sea que es una obra que hay que realizarla", ha incidido, junto con que, en este caso, "ahora mismo" lo que se ha hecho es licitarla "precisamente porque este es el compromiso que tiene el Gobierno de ejecutar las obras que están previstas realizar".

Y es que, para Quintana, "nunca ningún otro gobierno ha invertido tanto en el ferrocarril como lo está haciendo el gobierno actual de Pedro Sánchez, por lo tanto esta es una obra más y esta es una prueba más que la decisión firme del gobierno en favor del ferrocarril de Extremadura está más que patente".

Finalmente y preguntado por cuándo podrían tener lugar las obras, ha apuntillado que hay que cumplir una ley de contratos del Estado "muy exigente", donde además hay empresas que pueden llegar a impugnar.

"A veces es difícil a todos nos gustaría que corriéramos más, pero lo que está claro es que en lo que depende del Gobierno y lo que depende de la administración la apuesta está aquí", ha ahondado.

Asimismo, ha señalado sobre dicha obra que los medios de comunicación "comprueban" que está licitándose, se ha abierto el plazo y que las empresas se van a presentar para ejecutar estos trabajos, "una obra absolutamente imprescindible que es la duplicación de la conexión de Mérida a Aljucén".

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios tras reunirse con el presidente de Tragsa, Jesús Casas, en la Delegación del Gobierno.