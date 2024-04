El PP incide en que sigue la investigación por las mascarillas encontradas en Almendralejo

Ep.

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura ha insistido en que continúa abierta la investigación por las 800.000 mascarillas encontradas en Almendralejo (Badajoz) mientras que el PSOE ha exigido a los 'populares' disculpas públicas y una rectificación al no encontrar en principio la Guardia Civil indicios de delito en esta cuestión.

Así, a preguntas de los medios, la diputada del PP Isabel María García López ha asegurado que la investigación continúa abierta y ha pedido "cautela y respeto", así como esperar a los "resultados definitivos" de la misma.

Además, ha indicado que a su partido le gustaría que tanto el PSOE extremeño como su líder, Miguel Ángel Gallardo, se pronuncien sobre esta situación y "sobre las reuniones que se mantuvo de parte del PSOE con Koldo" y sobre "correos electrónicos recibidos".

"Lo que pedimos son respuestas, pero también queremos explicaciones sobre los fondos de cooperación que se recibían en las entidades socialistas, las cartas que se enviaron desde Europa respecto al tema del regadío de Tierra de Barros", ha aseverado.

De este modo, ha insistido en que lo primero que hizo el gobierno presidido por María Guardiola fue, en "un ejercicio de transparencia y responsabilidad" cuando se hallaron las 800.000 mascarillas, comunicar a la Guardia Civil la existencia de las mismas, para que se abra una investigación.

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Juan Ramón Ferreira ha asegurado que a su partido le gustaría saber "cuánto va a tardar en salir el portavoz del Partido Popular a pedir disculpas y reconocer que llevan semanas mintiendo a sabiendas de que no había nada con respecto a esta cuestión".

De esta forma, Ferreira ha criticado que el PP "quiere hacer parecer todo corrupción para que nada sea corrupción", ya que, en su opinión, esa es la "mejor estrategia para tapar" sus casos y "no exigir responsabilidades dentro de sus filas".

Por ello, ha acusado al PP de pretender "confundir a la población con falsas noticias", algo que "no puede salirles gratis", ya que deben "pedir disculpas y explicar por qué esta mentira la han alargado durante semanas a sabiendas de que no había nada".

"Ya que quieren tener esa persistencia en el esclarecimiento de la gestión de los recursos para adquirir mascarillas, esa persistencia que mostró el gerente del SES aprovechando una información que tenía hace dos meses para sacarla dos meses después, la que ha tenido el portavoz del Partido Popular para intentar ligar esto al caso Koldo, que nada tiene que ver, la que ha tenido la portavoz del Partido Popular aquí hoy intentando alargar el caso que no existe, pues esa persistencia nos gustaría que la llevaran a la Comunidad de Madrid", ha insistido.

En esta línea, ha considerado el portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, y la presidenta de la Junta, María Guardiola, están "tardando" en pedir la dimisión de Isabel Díaz Ayuso, ya que, de lo contrario, estarían demostrando que el PP extremeño tiene distintas varas de medir la ejemplaridad política en función de las siglas políticas a las que afecten ciertos casos.

"Esto no es combatir la corrupción como ellos dicen, esto no es defender la ejemplaridad, ni tampoco la transparencia ni el buen gobierno. Esto es utilizar la corrupción con fines partidistas como están haciendo desde las filas del Partido Popular y lo que es peor, inventarse casos de corrupción donde no los hay para tratar de tapar sus propios casos de corrupción", ha concluido.