Las mujeres podrán vestir de nazarenas por primera vez en procesión Las Descalzas Badajoz

Las mujeres podrán desfilar vestidas de nazarenas, tras 250 años de veto, en la procesión de Las Descalzas de Badajoz, que sale la noche del Martes Santo en la ciudad, mientras que los hombres también podrán formar parte de la Junta de Gobierno de la Hermandad, un papel hasta ahora exclusivo para las mujeres.



Así lo ha explicado la presidenta de la Cofradía del Cristo de la Espina y María Santísima de la Amargura, Ana Sánchez Barriga, quien ha reconocido que, aunque les ha costado "mucho" dar el paso porque la tradición "se respetaba", era un "cambio necesario" para la Hermandad, enclavada en el convento de clausura de Las Descalzas de Badajoz.



"No se puede ir contra derecho. Esto era una tradición, pero llega un momento en el que te planteas que la vida va cambiando, las necesidades van cambiando y piensas que es el momento de hacerlo y hay que dar el paso porque la mujer tenía el mismo derecho a salir en procesión", ha defendido.



En este punto, Sánchez Barriga ha explicado que, en su origen, que data de 1773, esta procesión del Silencio salía cada Jueves Santo a las 23,00 horas, por lo que "básicamente" participaban hombres, y esta tradición se ha mantenido hasta este año 2024, cuando se ha incorporado la posibilidad de que la mujer pueda vestir el hábito de nazareno porque "Dios ha querido que así sea".



Por ello, y tras celebrar Cabildo Extraordinario, los más de 700 hermanos que componen la Hermandad han decidido "dar el paso" e implantar una medida "muy madurada" y "consensuada", aunque según ha apuntado la presidenta, la noticia ha generado diversidad de opiniones porque hay quien considera que "ya era necesario" pero también quien "no lo ha entendido". "Y lo siento mucho por quien no lo entienda", ha espetado.



Además, Sánchez Barriga ha señalado que está "muy contenta" porque las mujeres "se han volcado" en la participación y del listado de trajes "libres" para salir vestidos de nazarenos acompañando a Jesús de la Espina "no queda ninguno" y la Virgen de la Amargura también está cogiendo "nuevos nazarenos".



En declaraciones a Europa Press Televisión, la presidenta de la Cofradía ha aseverado que "muchas mujeres" se han unido a la Hermandad porque el Cristo cuenta con "muchísima devoción" y ahora pueden acompañarle en la estación de penitencia , aunque ha considerado que, en su caso, "no ha necesitado" vestir una túnica para desarrollar una "importante" labor en la Hermandad.



"De momento siguen siendo más hombres en la Cofradía, aunque es verdad que la mujer ha incrementado mucho, hasta que se equipare tardará un tiempo, pero tarde o temprano llegará", ha avanzado.



Otra de las novedades en la Hermandad durante esta Semana Santa ha sido la incorporación del hombre a la Junta de Gobierno, un papel hasta ahora "exclusivo" de las mujeres.



En este sentido, Sánchez Barriga ha defendido que "es justo", porque si se ofrece la posibilidad a la mujer de vestir de nazareno "lógicamente" el hombre tiene la posibilidad de pertenecer a la Junta de Gobierno "indiscutiblemente", aunque "quedará siempre" la figura del Camarero Mayor del Cristo, encargado de "todo el proceso más íntimo", en el que la mujer "nunca" ha participado y "así seguirá siendo".



Finalmente, la presidenta de la Cofradía ha contado que durante los preparativos previos a la salida de la procesión del Martes Santo son tardes de "mucho trajín", ya que la Hermandad monta los pasos en "tiempo récord" y desmontan en tiempo "más récord todavía".