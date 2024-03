Gema Cortés replica a Cabezas que las mujeres del PP tienen "criterio propio"

Ep.

La portavoz del equipo de gobierno y concejala de Policía Local del Ayuntamiento de Badajoz, la 'popular' Gema Cortés, ha replicado al portavoz del Grupo Socialista, Ricardo Cabezas, que las mujeres del PP tienen "criterio propio".

Asimismo, Cortés ha pedido a Cabezas que "se relaje" porque "ya está bien" de los "tintes machistas" que últimamente le están escuchando o se están empezando a acostumbrar a oírle en sus declaraciones, la última de ellas sobre las "caras bonitas" en el gobierno local, pero "de poca capacidad resolutiva", ha dicho.

"Ya se lo dije el otro día, él tiene que entender que las mujeres del Partido Popular tenemos criterio propio, a pesar de que él entienda que estamos aquí puestas porque nos han puesto nuestros maridos, nuestros hijos o nuestros padres, ya está bien, porque lo que se le está permitiendo al señor Cabezas no se le hubiese permitido a nadie del Partido Popular", ha señalado, junto con que si el portavoz socialista quiere solucionar el conflicto con la Policía le invita a que se siente con el gobierno local y "arrime el hombro", en vez de "criticar sistemáticamente".

De esta manera se ha pronunciado a preguntas de los periodistas por las declaraciones de Ricardo Cabezas, que en su análisis de lo sucedido en torno a la cancelación del Maratón y Medio Maratón afirmó que "esto es lo que pasa cuando tenemos al frente un equipo de muchas caras bonitas y jóvenes y de poca capacidad resolutiva"; como también pidió la dimisión de la concejala de la Policía Local, Gema Cortés, del de Recursos Humanos, Eladio Buzo, y el de la Fundación Municipal de Deportes, Juan Parejo.

Para Cortés, "si el señor Cabezas sigue pidiendo dimisiones de este equipo de gobierno es la única forma que él podrá tener para optar a poder estar dentro de lo que es el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz", tras lo que ha sostenido que "hay que ser mucho más serio" de lo que está siendo el portavoz socialista que está "utilizando" un "problema" que tienen en la ciudad "para poder tener su minuto de gloria" y "la oportunidad política, desafortunada, con cuestiones que desde luego nada suman a esta ciudad".

En este sentido ha confiado, y así se lo dijo en una Comisión extraordinaria de Recursos Humanos donde se planteaba la problemática existente en torno a la Policía Local, que espera a Cabezas "arrimando el hombro", porque "de nada" les "sirve" que el socialista esté todos los días en los medios de comunicación hablando de "lo nefastos" que son los concejales de este ayuntamiento "cuando él no ha propuesto absolutamente nada".

Al mismo tiempo, ha ahondado en que le han tendido la mano desde el equipo de gobierno para buscar una solución conjunta, "si es que él quiere participar", y para que le llame en el momento que necesite conocer algo más de lo que se está hablando, a la par que ha lamentado "profundamente" la actitud de Ricardo Cabezas, y que "desgraciadamente" están escuchándole declaraciones que en el año actual y si las llega a hacer el regidor de la ciudad tienen "a toda la sociedad pidiendo la dimisión del alcalde en la Plaza de España de Badajoz".

"Lo que se le está permitiendo a este señor con declaraciones que hace sistemáticamente en la prensa y sistemáticamente en los plenos no se le hubiese consentido a nadie, ni al alcalde de Badajoz ni a ningún compañero mío del Partido Popular", ha expuesto.

MARATÓN Y POLICÍA LOCAL

La portavoz del equipo de gobierno, Gema Cortés, ha dado cuenta de los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno Local en una rueda de prensa en la que ha sido preguntada también por la Policía Local y la cancelación del Maratón y Medio Maratón inicialmente previstos para el pasado domingo.

Al respecto, ha recordado que "desde el minuto uno" que comenzó esta legislatura están buscando la manera de que todo el mundo se encuentre "cómodo" en su puesto de trabajo, y que están trabajando y hablando con los sindicatos, al hilo de lo cual ha abogado por no avanzar el contenido de las negociaciones y de lo que se está tratando, aunque ha asegurado que no van a parar "hasta buscar una solución, sea de la mano de los sindicatos o sea sin la mano de los sindicatos".

"Estamos aquí para dar soluciones y las vamos a ofrecer y las vamos a proponer cuando tengamos todas las herramientas que nos permitan hacerlo", ha continuado, junto con que están trabajando con los sindicatos, pero la ciudadanía les pide que le den soluciones a los problemas y para esto está el equipo de gobierno, ha dicho.

"Ojalá sea de la mano de todo el mundo y que todo el mundo se encuentre representado y se encuentre a gusto con la solución que podamos proponer, pero desde luego nuestra responsabilidad es dar una solución y en eso seguimos trabajando", ha recalcado Cortés.

Sobre la cancelación del Maratón y Medio Maratón, ha apuntillado que no van a permitirse "pecar de irresponsables" y que tenga lugar una prueba que no ven que se pueda realizar, y que en el momento en que han visto que no iba a ser viable y antes de llegar a una "peor situación", con los corredores en la casilla de salida, por "responsabilidad" suspendieron el evento al no estar garantizada la seguridad.

Del mismo modo y sobre si se ha avanzado en esas conversaciones desde la suspensión de la Vuelta al Baluarte, ha hecho hincapié en que "es verdad" que no se avanza hasta que uno no cierra un acuerdo o no pone una solución encima de la mesa, pero que "es cierto que se ha trabajado mucho, muchísimo" y se sigue haciendo "porque esta situación no es agradable para nadie", ni para la ciudadanía, ni el ayuntamiento ni tampoco para la Policía Local, ha reconocido.

"Seguimos trabajando contra reloj para poder dar una solución, pero una solución que perdure en el tiempo y desde luego que no sea un parche porque de nada nos soluciona", ha aseverado, junto con que, sobre la posibilidad de que pueda haber una solución para llevarlo al próximo pleno ordinario o al de presupuestos, están viendo "las distintas opciones" pero no quieren precipitarse en aras de que "no sea un parche a lo que puede ser un evento puntual", sino que tienen que "mirar a largo plazo".

También ha explicado que están con mesas generales de negociación y que la tramitación de los presupuestos ya ha comenzado, y esperan desde el gobierno local que "todo pueda seguir dentro de los cauces y las fechas ordinarias" y confían en dar con una "solución", a tenor de lo cual ha matizado que la que quiere darle a este asunto es que no tengan que suspender eventos y que salga adelante todo lo que esté programado.

Finalmente y sobre las citadas negociaciones con sindicatos, ha incidido en que muchas veces le dicen que no está negociando porque no hay un acta, aunque, como ha dicho, "es verdad" que se están realizando mesas de trabajo "sin ser oficiales en el aspecto de que no se levante acta", pero que se está hablando "con todo el mundo" y también con Aspolobba, sindicato mayoritario en la Policía Local.