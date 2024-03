PSOE de Almendralejo desconoce los motivos del "ataque" a su sede con una retroexcavadora

Ep.



La secretaria general del PSOE local de Almendralejo, Piedad Álvarez, ha señalado que por el momento se desconocen los motivos por los que la sede del partido ha sido dañada durante la pasada madrugada con una retroexcavadora.



En declaraciones a Europa Press, antes de conocerse la detención de un joven de 20 años relacionada con estos actos, ha condenado el uso de la violencia y ha hecho un llamamiento a la tranquilidad y al sosiego, a la vez que ha lamentado el "clima caldeado" que se vive en el país desde las pasadas elecciones generales.



Álvarez, que ha confirmado que no han intentado entrar en la sede para robar, ha subrayado que en su interior no hay dinero ni objetos de valor, más allá del sentimental que guardan algunos carteles electorales y otros recuerdos.



Unos daños en la fachada de la sede, principalmente en la puerta, que han sido denunciados ante la Policía Nacional, y que por el momento han sido valorados en unos 3.000 euros, que es lo que costó la persiana que ha sido arrancada con la pala de la retroexcavadora, al parecer robada, y que ha sido abandonada en el mismo lugar tras el acto vandálico.



A preguntas sobre la motivación que ha podido llevar a alguien a actuar de esta forma, ha señalado que no es la primera vez que la sede socialista sufre actos vandálicos, en alusión a "varias pintadas", motivo por el que hecho un "llamamiento a la tranquilidad, al sosiego, al respeto y a la tolerancia".



"El respeto debe ser absoluto viviendo en democracia como vivimos", ha señalado Álvarez, quien acto seguido ha lamentado que el país viva en un "clima bastante caldeado en los últimos meses desde las pasadas elecciones generales".



Sin embargo, estas "manifestaciones de violencia solo crean violencia", motivo por el cual el ataque ha sido denunciado ante la Policía Nacional porque "lo que han hecho ha sido atentar, atacar" "la casa del pueblo, de los socialistas de Almendralejo, de los socialistas extremeños, de los socialistas de España".



Preguntada sobre si cree que pueda estar relacionado con la aparición de mascarillas en el Palacio del Vino, ha dicho que no cree "que tenga nada que ver", puesto que estas instalaciones donde "todavía" se encontraba el citado material sanitario fue uno de los puntos de vacunación durante la COVID y también donde se llevan a cabo donaciones de sangre. "Creo que no tiene absolutamente nada que ver", ha sentenciado, a la espera de las investigaciones policiales.