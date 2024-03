Gragera: Cuatro bajas en la Policía Local son "fundamentales" para dispositivo del Maratón

Ep.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha señalado ha señalado sobre las últimas cuatro bajas en la plantilla de Policía Local que son "fundamentales" para el dispositivo necesario para garantizar el desarrollo del Maratón y Media Maratón previstas para este domingo y que han sido suspendidas.

Cuatro bajas con las que el dispositivo es "insuficiente", cuando hasta ese momento era "suficiente, pero muy ajustado", según ha reconocido este viernes en declaraciones a los medios de comunicación tras la suspensión del evento deportivo con 1.500 inscritos.

Al respecto, y en relación a cuántas bajas se produjeron desde la presentación el pasado miércoles día 6 en rueda de prensa de dicha prueba deportiva, ha detallado que le comunican desde el cuerpo que hay cuatro bajas, que son "fundamentales para poder garantizar el dispositivo".

"A partir de ahí si ya es un dispositivo suficiente, pero muy ajustado, y se producen cuatro bajas pues a mí lo que me dicen desde Policía Local es que no hay capacidad de poder sustituirlo", ha explicado, "a menos que haya por parte de los policías de manera voluntaria un compromiso de poder realizarlo a través de los (servicios) voluntarios remunerados".

Por este motivo, el Ayuntamiento "abre esa posibilidad" a lo largo de la tarde de este jueves, pero no puede "obligar" a los policías y, "como no se han dado esas condiciones", mantienen la decisión de suspender la prueba.

Gragera ha señalado que se ha suspendido la celebración de la prueba "a la vista de la imposibilidad de garantizar el dispositivo suficiente para poder celebrarlo", y "por responsabilidad", evitando así que se repitiera lo ocurrido con la Vuelta al Baluarte, que se canceló el mismo día de la prueba, también por falta de policías locales.

Por este motivo se ha adoptado la decisión de cancelar para intentar provocar "los menores perjuicios" posibles a participantes y organizadores. "Es una malísima noticia", ha señalado Gragera, quien ha pedido disculpas a todos los que se han visto perjudicados.

El primer edil ha explicado que el jueves por la tarde se realizó un último intento al apelar a la posibilidad de que los policías que quisieran se pudieran acoger a los servicios voluntarios remunerados, pero "por desgracia no ha sido posible" y "por tanto" han tenido que tomar la decisión de suspender el Maratón.

ASPOLOBBA Y LOS SERVICIOS VOLUNTARIOS

En este punto, ha sido preguntado por las críticas de la Asociación de Policías Locales y Bomberos de Badajoz (Aspolobba) sobre que la planificación inicial del evento no contaba con un número de efectivos suficientes para su desarrollo; ante lo que el sindicato mayoritario en la Policía Municipal explica que, para poder desarrollar este evento, la administración contaba con completar el número de efectivos necesarios para su celebración con los policías que estuvieran inscritos en el listado de servicios extraordinarios voluntarios retribuidos.

Ante ello, Gragera ha replicado que "no se deja en manos de servicios voluntarios" y que todo el dispositivo estaba nombrado y, con excepción de dos servicios puntuales, el resto eran "todos servicios obligatorios de los que están incluidos en el salario de todos los meses y a los que se comprometen todos los policías cuando acceden al Cuerpo de Policía Local de Badajoz", así como que son cinco servicios extras obligatorios los que tienen que cumplimentar a lo largo del año y que estaban nombrados.

"Una pena, una lástima y para mí una tristeza muy grande, porque la Maratón y la Media Maratón en Badajoz es una prueba importantísima y única en Extremadura", ha afirmado.

Gragera ha señalado que le resulta "curioso" que en su comunicado Aspolobba diga que el dispositivo "ya es insuficiente porque cuatro más o cuatro menos poco menos que no importan". "Pues me parece que en un dispositivo muy ajustado cuatro son fundamentales y el problema es que sin esos cuatro era imposible materialmente poder celebrar la prueba", ha remachado, al tener la Policía Local la responsabilidad, la obligación y la competencia de hacer una serie de tareas encomendadas "solo y exclusivamente" a la misma como son los cortes de tráfico.

En relación a la posibilidad de que se celebre en una fecha alternativa, Ignacio Gragera ha apuntado que van a intentarlo y que no renuncia al maratón por sus implicaciones, pero que tienen que realizarlo "en condiciones en las que se pueda garantizar a los participantes que se va a celebrar".

"No quiero tener que pasar por esta situación otra vez y no quiero que me obliguen, de alguna manera, a tomar decisiones que no son agradables de tomar, como es por ejemplo comunicar ayer que se suspendía una prueba de estas características", ha admitido, mientras que en relación a la posibilidad de avisar a agentes de fuera de la ciudad ha explicado que para ello tiene que pasar por un acuerdo plenario, y que, en todo caso, en el momento en el que se celebró el último pleno "el dispositivo estaba garantizado".

El alcalde de Badajoz ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, antes de participar en el acto institucional del ayuntamiento con motivo del 8M.