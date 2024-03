PP pide a Gallardo que reclame a Sánchez reinicio "urgente" obras autovía Badajoz-Cáceres

El Partido Popular de la provincia de Badajoz reclama al ganador de las primarias en el PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, que reclame al Gobierno central de Pedro Sánchez el reinicio "urgente" e "inmediato" de las obras de lo que debe ser la futura Autovía para unir las dos capitales de provincia extremeñas.

Según los populares, para el único tramo licitado de esta autovía, las obras comenzaron, en agosto de 2023, se "paralizaron" en noviembre de este pasado año y se "reactivaron" con "tan sólo una máquina para ejecutar unos trabajos que se han ido ralentizando", hasta volver a estar "paradas" y "en punto muerto".

El presidente provincial del PP de Badajoz, Manuel Naharro, tal y como ya indicó este viernes, en un acto del Partido Popular por la igualdad de los españoles, junto a la presidenta regional, María Guardiola, recalca que "ni los pacenses ni los extremeños van a consentir más agravios frente a otras comunidades".

"No somos ciudadanos de segunda ni nos conformamos, como pretende el ministro Óscar Puente, con que se riegue con 400 millones de euros las cercanías de País Vasco mientras los trenes extremeños salen ardiendo y se paran obras vitales para nuestro futuro por falta de una voluntad política que, el PSOE y Pedro Sánchez, sólo dedican a pagar el coste de seguir estando en Moncloa y ser un presidente rehén de los independentistas", ha apuntado.

Así, incide en que no es sólo que la autovía entre Badajoz y Cáceres esté "paralizada, sin fecha para volver a reiniciarse", sino que el ministerio, y ante el "evidente y grave deterioro" de la "vieja" N-523, "se ha visto obligado a poner carteles informado del mal estado del firme para avisar a los conductores y usuarios de la vía".

Según Naharro, "la falta de interés por el mantenimiento, conservación y modernización de las infraestructuras extremeñas por parte del actual Gobierno es evidente y vergonzante".

PETICIÓN A GALLARDO

En este sentido, el presidente provincial del PP de Badajoz, ha pedido al "flamante y recientemente estrenado" secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que "deje de estar tan pendiente de la amnistía a delincuentes prófugos en las radios nacionales y se sume a las demandas y reclamaciones del PP, para que sus compañeros de siglas al frente del Gobierno de España actúen de una vez y dejen de agraviar a los pacenses, a todos los extremeños, y contemos de una vez por todas con las infraestructuras que merecemos y se nos deben".

El responsable del PP ha explicado que "no es sólo la autovía para unir Badajoz con Cáceres, las dos únicas capitales que aún no lo están por esta infraestructuras, es que en enero se cumplieron dos años desde que se aprobó el estudio informativo y casi uno desde que el Ministerio de Transición Ecológica inició la tramitación ambiental de la futura A-81 para unir Badajoz con Córdoba y Granada y no hay noticias ni titulares, ni siquiera inauguraciones fake como la del AVE hasta Madrid, sobre cuándo comenzarán sus obras, otra tomadura de pelo del Sanchismo a la provincia de Badajoz con el silencio cómplice y el apoyo parlamentario del todo el PSOE extremeño".

Para el PP, la provincia en su totalidad tiene "grandes potencialidades logísticas" y tiene la voluntad de posicionarse como un "nodo de primer nivel" en el suroeste peninsular, llegando a ser, gracias a la Plataforma Logística de Badajoz, "el centro de intercambio comercial, industrial y empresarial en el eje entre Portugal y los puertos del Levante español y Andalucía".

Ha añadido que, "para ello, la provincia de Badajoz requiere tener unas infraestructuras modernas, seguras, rápidas y de amplias prestaciones que en sus casi seis años de Gobierno Sánchez, para poder hacer frente a las exigencias de sus socios independentistas y seguir en Moncloa, nos niega una y otra vez, cambiando la fecha de ejecución de importantes proyectos ferroviarios, paralizando la ejecución de autovías o dejando en la nada proyectos aprobados de conexión con otras regiones y provincias".

En todo caso, recalca que el PP "no se va a cansar de reivindicar, presentar iniciativas parlamentarias y dar la cara", para que estos "compromisos" con Extremadura "se cumplan de una vez por todas".