CCOO, USO y UGT piden "desbloquear el conflicto" de la Policía Local de Badajoz

Los representantes sindicales de CCOO, USO y UGT en el Ayuntamiento de Badajoz han elaborado una propuesta conjunta para tratar de dar una solución a la problemática laboral que afecta al Servicio de la Policía Local y "desbloquear" el "conflicto" con el mismo.

En concreto, la propuesta fue presentada y explicada con detalle el pasado viernes por representantes de estas tres centrales sindicales en una reunión mantenida con la concejala de Policía, Gema Cortés, y el de Recursos Humanos, Eladio Buzo, y se basa en una valoración técnica "de aproximación y muy fiable a lo que debería ser una justa valoración de las retribuciones específicas del puesto de agente de la Policía Local de Badajoz en la actualidad".

Así lo han señalado CCOO, UGT y CCOO en un comunicado conjunto en el que han recordado que el Catálogo aún vigente, que valora las retribuciones de los empleados públicos del Ayuntamiento de Badajoz, data del año 2000, y que constan en el mismo "incluso las cantidades en pesetas".

De este modo, según han recalcado, las retribuciones de los trabajadores municipales "acumulan ya 24 años de retraso y desfase en relación a las de otras administraciones", lo que ha producido una pérdida de poder adquisitivo "notoria" a los empleados, "provocando malestar, apatía y miseria generalizada entre el personal de plantilla".

REVISIÓN ACTUALIZADA DE CONCEPTOS

La propuesta en sí constituye una revisión actualizada de los conceptos que han de valorarse y retribuirse en el complemento específico conforme a la legislación vigente, además de establecer ciertas diferenciaciones económicas.

Por ejemplo, en este sentido se establecen dos tipos de turnicidad, una abierta (turnos de mañana y tarde) y otra cerrada (turnos de mañana, tarde y noche), además del reconocimiento de una especial dificultad técnica para el equipo de Policía Judicial de Tráfico (Atestados), quedando abierta a otras posibles funciones de policía judicial especializadas que pudiera asumir el propio ayuntamiento, "llegado incluso el caso de que se llegara a convertir en Municipio de Gran Población, como así pretende el propio alcalde".

También se reflejan en el documento dos propuestas que serían de aplicación a la totalidad de los empleados municipales, han explicado, para matizar que cada vez "viene siendo más habitual" la incorporación de trabajadores que llegan al Ayuntamiento de Badajoz con derechos ya consolidados desde sus administraciones de origen, como es el caso de los niveles de complemento de destino.

Así, es habitual encontrar casos de trabajadores que traen consolidados los niveles máximos permitidos dentro de la horquilla que se corresponde con sus respectivos grupos profesionales, lo que provoca situaciones "discriminatorias retributivamente hablando" entre trabajadores pertenecientes a un mismo servicio, a un mismo grupo profesional y a la misma categoría.

Ante ello, se ha propuesto que, dentro de los distintos grupos profesionales, se le reconozca a todos los trabajadores municipales el máximo nivel de complemento de destino que permita su horquilla.

"Lo mismo ocurre con el concepto de incompatibilidad y que estaría destinado a impedir que los empleados públicos puedan compatibilizar su puesto de trabajo en el ayuntamiento con ninguna otra actividad pública o privada, de acuerdo con la normativa vigente, o por realizar fuera de su jornada de trabajo alguna de las actividades previstas únicamente como compatibles de acuerdo a la Ley 53/1984 de 26 de diciembre", han señalado.

A estos efectos, los trabajadores municipales deberían elegir entre cobrar la cantidad establecida por este concepto y no realizar ninguna otra actividad que no tuviera cobertura legal, o bien obtener la correspondiente autorización por parte del pleno para ejercer esas otras actividades no amparadas por la normativa, pero dejando de percibir este complemento.

Por último, la propuesta presentada por las tres centrales sindicales está sujeta al compromiso por parte del equipo de gobierno de "fiscalizar debidamente" la bolsa de servicios extraordinarios para la cobertura de eventos, de tal forma que se eviten los impagos ocurridos en anteriores ocasiones.

De hecho, según han concluido, "habría de considerarse como el primer paso de la elaboración urgente de un Nuevo Catálogo General de Puestos de Trabajo y una nueva RPT que pongan fin a 24 años de inacción y dejadez en políticas de personal y recursos humanos en el Ayuntamiento de Badajoz".