Carnaval de Badajoz 2024 ha sido el más seguro "en años", con un 25% menos de incidencias

Ep.

El concejal de Ferias y Fiestas del Ayuntamiento de Badajoz, José Antonio Casablanca, ha realizado un balance "muy positivo" del Carnaval 2024, Fiesta de Interés Turístico Internacional que ha registrado un 25 por ciento menos de incidencias respecto a años anteriores según datos de Cruz Roja y Policía Local.

Asimismo, congregó a más de 150.000 personas en el Gran Desfile de comparsas, grupos menores y artefactos o más de 170.000 en la calle el primer sábado.

Sobre el dispositivo de seguridad en su conjunto con motivo de esta fiesta, ha puntualizado que también es "muy positivo" y que ha habido una "gran" coordinación de todos los servicios implicados, desde la Guardia Civil, Policía Nacional y Local, Bomberos, Protección Civil o Cruz Roja, así como que por las características de esta celebración es "muy complejo" y hay que coordinarlo "muy bien" y trabajarlo "mucho, con mucha antelación".

"Pese a ello ha funcionado todo perfectamente, y perfectamente coordinado", ha aseverado, para reafirmar que "han sido los Carnavales más seguros en años, con muy pocas intervenciones policiales", "poquísimas" y cuya mayor parte se han dado en los días de más afluencia de público y principalmente el primer sábado; a la par que ha resaltado que son conocedores de "muchas de las cosas" que tendrán que ir mejorando de cara al futuro, y que se congratulan porque ha sido un Carnaval "mucho más seguro", con "mucha más" presencia policial o limpieza.

En su intervención para hacer balance del Carnaval de este año, Casablanca ha querido dar las gracias a todos los que lo han hecho posible, entre ellos el alcalde, el resto de la corporación o los trabajadores de Ferias y Fiestas, así como la Junta de Extremadura, cuya "gran implicación" ha destacado o el incremento de su partida presupuestaria.

También al Servicio de Limpieza, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por el dispositivo coordinado pese a la "dificultad" y "complejidad" del mismo y "especialmente" a la Policía Local y Protección Civil, como también ha citado a Cruz Roja, los empresarios, los patrocinadores y a los que colaboran en el Carnaval en la celebración de Las Candelas de la Margen Derecha y de Santa Marina o la Tamborada, las murgas que participan en el Concurso Oficial y las callejeras, las comparsas, grupos menores y artefactos, o los pacenses y visitantes que han disfrutado de la fiesta.

Acto seguido, ha hecho un balance "muy positivo" de estos 10 días de Carnaval, aunque se completa con actividades celebradas anteriormente, y ha incidido en que empezaron a trabajar en su organización desde que tuvo la ocasión de ponerse "a los mandos" de la Concejalía de Ferias y Fiestas en verano, y en que desde entonces han trabajado de forma "incansable", también "codo con codo" con las diferentes agrupaciones carnavaleras.

VISITAS DE AUSTRALIA, ESTADOS UNIDOS O JAPÓN

Para Casablanca, "Badajoz ha vuelto a ser protagonista una vez más en estos días" con un Carnaval de Interés Turístico Internacional, prueba de lo cual es que acuden a la ciudad gente de todo el mundo y, como ha ejemplificado, en el museo dedicado a esta fiesta se ha contado con la presencia de más de mil visitantes de Australia, Italia, Estados Unidos, Ucrania, Venezuela, Colombia, Portugal o Chile.

También se ha contado con visitas de Japón y de países de todo el mundo que han podido conocer los monumentos que han estado abiertos estos días. Sobre la ocupación hotelera, ha reconocido que no tienen los datos definitivos, pero que sí puede decir que pese a los días de lluvia ha sido "bastante importante", "sobre todo" en el primer fin de semana del 9 al 12 de febrero; de manera que están "muy satisfechos" pese a las "dificultades" que han tenido, principalmente por el tiempo, y con motivo de lo cual han tenido que pasar el Desfile Infantil de Comparsas del viernes 9 al lunes 12 o el Gran Desfile del domingo 11 al martes 13.

Así y en relación a este último, el edil ha reiterado que se cambió al martes "atendiendo" a la petición de la Federación de Asociaciones Locales del Carnaval Pacense (Falcap) de que se celebrase dentro de los primeros cinco días, y que "efectivamente" en dicha jornada se pudo realizar "con total normalidad" y con una gran afluencia de público y de los grupos inscritos.

CARNAVAL POR DÍAS

Casablanca ha ido recorriendo los distintos días, al destacar del primer viernes que pese a la lluvia la Plaza de España estaba "llena" para el pregón con Juan Ibáñez y Damián Mollá (El Hormiguero), y la final del Concurso Oficial de Murgas que este año ha dado "un gran salto de calidad"; a la par que ha subrayado del primer sábado el "gran" ambiente familiar congregado en San Atón o San Francisco y que ha funcionado "muy bien" no poder contar con mesas o sillas en este último paseo, donde la Policía Local pudo intervenir en una ocasión "enseguida".

Respecto al lunes, ha recordado que tuvo lugar el pregón y el desfile infantiles también con un "gran ambiente", o del martes que se celebró el Gran Desfile "más multitudinario de la historia" con 105 agrupaciones participantes y más de 150.000 espectadores, que pudieron ver "una gran calidad" y nuevas propuestas "interesantes".

Asimismo, el jueves se inauguró el 'Paseo del Carnaval' y se celebró el pregón de exaltación del mismo y, de cara a ese segundo fin de semana, ha valorado que la duración de esta fiesta de 10 días se consolida, con actividades como las comparsas o las murgas unidas de plaza en plaza o la exposición de artefactos en Entrepuentes el viernes; la entrega de premios y gran gala en el Auditorio Ricardo Carapeto del sábado; o el desfile de despedida del domingo en Valdepasillas, con unos 10.000 asistentes.

CORRECCIÓN DE PROBLEMAS

Para el edil, han podido "corregir problemas de ediciones anteriores" como los baños públicos, que han funcionado "muy bien" con una dotación cuyo presupuesto era seis veces superior a otros años, de modo que las calles han estado "mucho más limpias". También ha funcionado, ha resaltado, el sistema de venta de entradas online; o las aplicaciones del jurado para la valoración de los concursos.

A preguntas de los periodistas por la posibilidad de dividir el Gran Desfile, el concejal de Ferias y Fiestas ha indicado que lo han hablado con los grupos pero no veían "primordial" hacer cambios "tan drásticos" en "tan poco tiempo", pero que seguirán trabajándolo con los interesados y, si llegan a un acuerdo, lo llevarán a cabo al ser "muy largo" dicho pasacales, en el que artefactos y grupos menores desfilan al final y "les desluce".

Sobre la petición de los artefactos de volver al centro, ha explicado que el cambio de ubicación fue una medida "pactada", principalmente con los federados, por los problemas de seguridad de 2023 y que, donde hay uno con música, se forma un botellón alrededor, pero que volverán abordar el tema de cara al próximo año.

Finalmente y sobre el Entierro de la Sardina, ha apuntado que la asociación de vecinos no se puso en contacto con el ayuntamiento para solicitar la subvención aprobada para sus actos del martes, por lo que entienden que "no tenían en mente organizar nada"; si bien admite que los hosteleros "se han podido ver perjudicados" por el cambio del desfile, pese a lo cual hubo unas 2.000 personas en las calles de la barriada; a la par que ha replicado sobre la petición de Valdepasillas de contar con un desfile más largo que no pueden hacer "otro Gran Desfile".