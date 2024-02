Carnaval Badajoz aplaza Gran Desfile de comparsas al martes ante la previsión de lluvias

Ep

El Gran Desfile de comparsas del Carnaval de Badajoz 2024 se aplaza finalmente hasta el próximo martes, 13 de febrero, ante la previsión de lluvia "abundante" para este domingo.



Así lo ha anunciado el concejal de Ferias y Fiestas de Badajoz, José Antonio Casablanca, añadiendo que, ante la previsión, tras la coordinación con los diferentes servicios y entidades involucradas, se ha decidido confirmar el aplazamiento "con la antelación suficiente para su viabilidad", por lo que el Gran Desfile se celebrará finalmente el martes 13 de febrero, con el mismo recorrido.

Casablanca se ha referido a la reunión mantenida este jueves con representantes de las comparsas, federadas y no, para hablar sobre el Desfile a tenor de las posibilidades "reales" de lluvia para el domingo, y a la que el ayuntamiento acudía con la alternativa de cambiarlo, en caso de ser necesario, al sábado día 17 "en las mismas condiciones", cuando "no interfería" con ninguna otra actividad planteada, y, además, se celebra una Gran Gala del Carnaval de entrega de premios cerca de donde concluye el citado pasacalles.

No obstante, ha continuado, desde las comparsas indicaron que ese sábado "no les parecía una opción viable", dado que querían que el Gran Desfile fuese durante los primeros cinco días y se trata además de una jornada laborable y mucha gente no podría acudir.

De este modo, se acordó esperar a este sábado para decidir un posible cambio que, en caso de llevarse a efecto, sería al martes. Un cambio que sabían que "era complicado" y a pesar de lo cual se comprometieron a trabajar y, desde que concluyó dicho encuentro, empezaron a hacer llamadas y contactos en aras de ver si la opción de pasar el desfile al día 13 "era factible, era una posibilidad real y se podía hacer".

En este sentido, ha explicado el edil, desde este jueves han estado hablando con todas las entidades, empresas y los colectivos implicados en el desarrollo del desfile y "de hecho" el alcalde, Ignacio Gragera, ha contactado con el director territorial de la Aemet "para asegurar y tener un parte meteorológico lo más fehaciente posible y lo más exacto".

Asimismo, se ha hablado con el superintendente de la Policía Local o con todas las personas implicadas, al hilo de lo cual ha expuesto que "todas han mostrado ese interés en cambiar el desfile" por la importancia para la ciudad, el Carnaval y para todos los que participan en el mismo, "especialmente" los comparseros y también los artefactos y los grupos menores.

Al mismo tiempo, ha reconocido que la Policía Local era uno de los "pilares fundamentales" al ser los que tienen que preparar el dispositivo local "más grande", en aspectos tales como cortes de calles o la reestructuración del tráfico, y ha abundado en que se han mostrado "muy participativos" y quieren colaborar para hacer ese cambio, "aún a sabiendas de que, por normativa interna, ellos tienen que hacer los nombramientos para los servicios con 10 días de antelación", pese a lo cual han querido "de manera voluntaria sumarse a este cambio".

DILIGENCIA EN TOMAR LA DECISIÓN

"Todos han mostrado, como digo, muy buena voluntad, pero sí que es verdad que lo que nos han pedido y además no es que nos lo pidan ya solo como favor, si es que realmente es necesario, es que tuviésemos diligencia en tomar la decisión y que lo dijésemos cuanto antes, que no podían esperar para hacer todos estos cambios al mismo sábado", ha aseverado, para remarcar que "24 horas antes es muy difícil" y "prácticamente imposible montar un dispositivo de estas características en ninguno de los servicios".

Y es que, además de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, también están implicados efectivos de Protección Civil, los bomberos, Cruz Roja, los medios de comunicación o la retransmisión de Canal Extremadura; a tenor de lo cual ha subrayado que "era imposible hacer este cambio con 24 horas de antelación" porque en dicho periodo de tiempo no hubieran podido decidir que se desarrollase el desfile el martes.

Así, el edil ha dicho que, ante la tesitura de tener que "decidirlo ya", les "parecía" que la "única decisión coherente y razonable era hacer ya ese cambio al martes", a la par que ha planteado que las comparsas querían esperar al sábado, pero "no es posible" y de hacerlo "ya no hubiéramos podido hacer el Desfile el martes" por todo lo que implica su organización.

Por todo ello, José Antonio Casablanca ha defendido que no toman decisiones "de manera arbitraria", ni "de forma improvisada" y "ni siquiera" en base al "sentimiento" de los carnavaleros, él mismo también lo es y lo entiende "perfectamente", pero sí que las adoptan "conforme a informes técnicos" que tenían y "recomendaciones de los distintos servicios para garantizar que se pueda desarrollar el Desfile tal y como queremos" y que se celebrará en las mismas condiciones que las previstas inicialmente para el domingo.

Mientras, y sobre el Entierro de la Sardina, previsto para la jornada del próximo martes, ha afirmado que "es una de las grandes damnificadas de esta decisión" y que se suspende el desfile de comparsas de dicha cita, ante lo que ha confiado en que desde la Asociación de Vecinos de San Roque, con quienes no ha podido hablar, "se entienda" esta decisión de cambio del Gran Desfile de la que saben que "van a ser los grandes perjudicados".