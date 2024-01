PSOE en contra de que los artefactos sean "desalojados" del Carnaval de Badajoz

En este sentido, los socialistas no piensan que el equipo del PP valore en su "justa medida" la aportación que los artefactos hacen al Carnaval de Badajoz y que "tal vez por eso les arrinconen" en dos de los días grandes de esta fiesta "sin tener necesidad de ello" y, lo que es "peor", que lo hagan sin consultarles.

Ante ello, han expuesto que no es la primera vez que ocurre esto y que "solo es achacable a la soberbia de un equipo de gobierno que utiliza la mayoría absoluta como apisonadora".

"No es voluntad del PSOE salir al paso de cualquier desacuerdo en la fiesta, pero es que resulta un desatino el 'desahucio' que han querido perpetrar con respecto a los artefactos, a los que ampara la razón", ha remarcado, junto con que "apartarlos descaradamente no es la solución, pues la fiesta no puede ir contra los que hacen la fiesta" y "esto es de primero de Carnaval", según el Grupo Socialista, que reclama "libertad" para los artefactos.

VENTA DE ENTRADAS PARA LAS MURGAS

Sobre la venta de las entradas para las preliminares del Concurso de Murgas que se ha abierto este viernes, el PSOE ha considerado en nota de prensa que ha habido "opacidad" para conseguir entradas en dicha fase del certamen murguero, y se ha preguntado si ha habido preventa de entradas a trabajadores de la entidad que patrocina el Carnaval.

"Si ha sido así", el concejal de Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca, y el "propio" alcalde, Ignacio Gragera, "lo han ocultado", a la vez que han recordado los socialistas que "todo sería más sencillo si se hiciera público, en vez de esconder, el contrato de patrocinio de la fiesta".

Para el PSOE, "hay un malestar considerable en los carnavaleros y especialmente en los seguidores de las murgas" y han observado que había una opción para meter un código antes de que se abriese la ventana para adquirir las entradas de preliminares.

"Sin acusar de nada", desde el Grupo Ssocialista quieren saber si ha habido "preferencia de algún tipo para hacerse con esas entradas", algo que "quiere saber la gente de Badajoz".

"De ser verdad, y quieren pensar en el PSOE que no es verdad, sería un agravio", ha continuado, al tiempo que ha lamentado que "se fomente la duda, algo que no ocurriría si se hubiera comunicado en su momento, de viva voz o haciendo público el contrato de patrocinio, una colaboración que siempre es de agradecer".

Finalmente, han confiado no obstante que en próximas fases la venta de entradas se haga "sin incidencias ni errores en la plataforma".