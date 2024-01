PSOE extremeño: "Cortina de humo" las palabras Higuero sobre regadío de Tierra de Barros

En un comunicado, el PSOE de Extremadura ha señalado que "las declaraciones del consejero de Vox son una cortina de humo para ocultar la incapacidad manifiesta a la hora de gestionar los regadíos de Extremadura. Es un zafio intento de desviar la atención que no se merecen los extremeños y las extremeñas ni mucho menos los 1.200 regantes de Tierra de Barros".

Cabe destacar que Higuero ha tachado el proyecto de regadío en Tierra de Barros de una "estafa" del anterior gobierno regional del PSOE y ha añadido que el expresidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y la exconsejera de Agricultura, Begoña García Bernal, "sabían" que "no iba a salir".

Los socialistas extremeños han aseverado que dichas declaraciones "no pueden ensombrecer" la "histórica firma" este martes de dos acuerdos por los que el gobierno presidido por Pedro Sánchez va a invertir 24,8 millones de euros en el regadío de Extremadura.

Además, han considerado que la región no se merece el "intento de desviar la atención" que pretende el "no consejero de Vox solo con el fin de ocultar lo que realmente hay detrás de su gestión: que no saben qué hacer con el regadío extremeño".

El PSOE de Extremadura ha pedido que "nadie se preocupe" al respecto, ya que el proyecto de regadío en Tierra de Barros está más que atado por el gobierno de Guillermo Fernández Vara.

"¿Cómo puede hablar de estafa el no consejero de Vox cuando todos los pasos están publicados en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), existe la declaración de impacto ambiental positiva, los créditos están retenidos para garantizar la financiación del proyecto y todo está firmado con la comunidad de regantes?", se han preguntado los socialistas.

Por ello, este partido ha insistido en que Guillermo Fernández Vara dejó el proyecto "listo para ejecutarse", con "todas las autorizaciones necesarias" y lo "más difícil", ha apuntado, la "financiación de la comunidad autónoma asegurada".

Sobre la creación de una comisión de investigación en la Asamblea de Extremadura, el Grupo Socialista se muestra "encantado" de que se cree, ya que es una "inmejorable oportunidad" para demostrar "los pasos que han dado unos y los que están desandando los otros desde que gobiernan".

A la vez, ha criticado que María Guardiola, en sus meses de gobierno, "solo ha sabido crear incertidumbre e inseguridad" en los regantes de Tierra de Barros frente a las "certezas y seguridad que éstos encontraron con las políticas de Guillermo Fernández Vara".