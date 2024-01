El alcalde de Badajoz tacha de "éxito razonable" proyectos llevados a cabo bajo la Edusi

Ep.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha valorado de "éxito razonable" los proyectos llevados a cabo bajo la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi o DUSI) en la capital pacense, aunque "sin estar del todo satisfecho porque, como todo en la vida, uno siempre quiere más".

"Uno siempre desea más y uno cree que, habiendo hecho las cosas bien, habiendo sido ayudados en parte por otras instituciones y otras organizaciones que debían ayudarnos a esto, podríamos haber llegado a más", ha remarcado, para referirse a dos actuaciones que no se han materializado, como la APP de turismo digital inteligente, que estaba en fase de entrega pero la empresa renunció; aunque dado que el proyecto está "maduro" y hay otras líneas de ayudas y subvenciones para poder materializarlo, el ayuntamiento trabaja en uno "más amplio" y con una cuantía mayor.

En segundo lugar, ha citado el edificio previsto en Padre Tacoronte, que supone el 10,42 por ciento del total del programa con casi 2 millones de euros y que es "el gran debe de la ciudad" porque se planteó en una primera instancia como un proyecto de recuperación de viviendas particulares, y que posteriormente se modificó como un gran inmueble que atendiera las necesidades cívicas y vecinales, además de contar con un recurso de urgencia y emergencia para quienes lo necesitaran en determinadas situaciones.

Pese al "visto bueno inicial" de las asociaciones, el compromiso de la anterior Junta de Extremadura de colaborar con el programa y el acompañamiento de Cáritas, una vez que estaban realizando los últimos trámites para demoliciones y proyectos el Ejecutivo regional y parte de los vecinos a través de asociaciones "decidieron sin preaviso que ese centro no se podía o no querían que se realizara". No obstante, ha planteado que ese centro sociovecinal podría ubicarse en el actual Marcelo Nessi una vez quede sin uso.

Ignacio Gragera ha presentado un balance de la Estrategia DUSI en la ciudad en una comparecencia, acompañado del equipo de gobierno, en las Casas Consistoriales donde ha recordado en primer lugar en qué consistía dicha iniciativa, que disponía como plazo máximo hasta el pasado 31 de diciembre y que exigía que en ese plazo y para acogerse a la subvención aprobada el gasto debía ser ejecutado y pagado antes de esa fecha, tras lo que ha detallado que hay proyectos en una fase final que se rematarán en "próximas semanas".

En octubre de 2016, ha rememorado, el Ministerio de Hacienda publicó en el BOE la aprobación de la Edusi de Badajoz, aprobada con una dotación de 15 millones de ayuda Feder de la Unión Europea y una cofinanciación municipal de 3,75 millones, con un importe total de la actuación que sumaba 18,75 millones, al hilo de lo cual ha remarcado que en los más de siete años de Edusi en la ciudad se ha desarrollado una actividad "enorme y compleja", que ha significado su ejecución y concreción en actuaciones, redacciones de proyectos, contrataciones o ejecuciones de obras.

Una estrategia que se ha visto afectada por "otras incidencias", como el hecho de que, por primera vez, el Ayuntamiento de Badajoz era considerado un organismo intermedio de gestión, "multiplicando por tanto las tareas burocráticas para aprobar internamente cada una de las 35 operaciones en las que finalmente se ha concretado la Estrategia DUSI" y ante lo que ha sumado las "enormes dificultades" que han tenido como consecuencia de la pandemia, la crisis de abastecimiento global agravada por la guerra en Ucrania o el alza de precios.

Acto seguido, Ignacio Gragera ha precisado que la Edusi se ha desarrollado en el Casco Antiguo, Vía Norte, Suerte de Saavedra, las márgenes del parque del río Guadiana y en servicios multidisciplinares como digitalización y administración electrónica y que, en global, se han invertido en Badajoz más de 18,5 millones "en transformar la ciudad con diferentes obras y proyectos", de los cuales unos 15,5 millones han correspondido a la Edusi y han sido financiados en un 80 por ciento por la Unión Europea y en un 20 por ciento por el ayuntamiento.

El resto, unos 2 millones, han sido "sobrefinanciación" para algunos de los principales proyectos y para cubrir algunas partidas por el incremento de materiales o el alargamiento de los plazos de ejecución, de manera que, de los 18,7 millones euros con los que estaba dotada la Edusi, han resultado elegibles y desembolsados 15,4 millones.

A este respeto, el regidor ha querido aclarar sobre los datos finales del ayuntamiento en la Edusi, cuya dotación inicial junto con la cofinanciación era de 18,750 millones y en la que se ha ejecutado "solo" el 82,04 por ciento, que el consistorio "ha puesto el dinero" ante los sobrecostes y cuestiones no elegibles por parte de la Estrategia porque no estaban previstos en los presupuestos aprobados, con más de 2 millones de euros "extras" para poder finalizar, sin tener que modificar, los proyectos que se aprobaron en su momento por la Unión Europea.

Así, la inversión total asciende a casi 18,5 millones, pero la ejecución en global es del 82,04 por ciento que suponen unos 15,5 millones, según Gragera, que ha asegurado que el consistorio de la capital pacense "no" va a tener que devolver dinero, dado que en la Edusi aquellos fondos que se justifican, se liquidan y se envían son pagados y abonados por certificaciones.

"Lo que hará será, la parte proporcional, no recibirla, pero no vamos a tener que devolver un solo céntimo", ha dicho, para cuantificar en unos 2 millones la cuantía que se deja de percibir de la Unión Europea.

PLAZOS Y PROYECTOS MATERIALIZADOS

Todas las obras se han basado en 25 líneas estratégicas y tienen como fundamento el crecimiento inteligente, sostenible e integrador de la ciudad, y se ha cumplido con los plazos marcados en un 82,04 por ciento de la totalidad de los fondos ejecutados y asignados, "todo un logro tanto a nivel regional como nacional", según el regidor, que ha detallado que han sido 75 actuaciones en total, de las cuales 73 se han materializado y dos no, el edificio previsto en Padre Tacoronte y la APP de turismo inteligente.

Para Gragera, durante estos años la Edusi ha tenido efecto "en toda la ciudad" y, en concreto, en el Casco Antiguo con actuaciones en el antiguo convento San Pedro de Alcántara, futura sede de la Escuela de Artes y Oficios que se encuentra ejecutado a un 98,75 por ciento y se trabaja en su segundo modificado, íntegramente con cargo al ahorro municipal; además del entorno del Palacio de Godoy, con la mejora de la accesibilidad y la creación de plazas de aparcamiento ejecutado al 99,17 por ciento.

También ha sumado el entorno de la calle Stadium, actuaciones en parques y calles, el soterramiento de contenedores o la peatonalización de vías, en la Alcazaba o en el camino cubierto, este último con un importe ejecutado de 159.618 euros y que se va a reformular con fondos propios para poner en valor todos los vestigios, restos e historia que se consiga desenterrar.

En Suerte de Saavedra, el Edusi ha supuesto proyectos en materia de movilidad como el nuevo carril bici o el centro sociovecinal que se complementa con un campo de césped artificial de fútbol, una grada y un edificio de usos mixtos, deportivos y para formación, que espera esté finalizado en el primer trimestre de 2024, en un proyecto en el que se han agotado los fondos DUSI y el ayuntamiento ha aportado fondos propios para materializarlo.

Otros proyectos se han llevado a cabo en Vía Norte, como mejoras de accesibilidad o en los pasos peatonales y de vehículos en el túnel de la calle Blas García de Molina, además de otros en materia de regulación semafórica, instalaciones deportivas, alumbrado, eficiencia energética, aulas para uso social o la reforma del Parque Padre Eugenio ejecutado a un 93,9 por ciento y que se concluirá con fondos del ayuntamiento.