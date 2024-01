Los bomberos hacen 13 intervenciones durante la noche en Badajoz por daños tras tormenta

Ep.



El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha detallado que el servicio de bomberos de la ciudad ha llevado a cabo durante la madrugada de este miércoles un total de 13 intervenciones relacionadas con la tormenta, principalmente entre la medianoche y las 2,00 horas, que ha sido cuando "mayor fuerza ha tenido".



Como ha concretado, ha habido un "vendaval importante" y se han desprendido algunas cubiertas, así como "algún derrumbamiento" en "algún" muro de una de las casas de Tres Arroyos, ante lo que han acudido los servicios de emergencia de la ciudad y "en principio solo" hay que lamentar daños materiales y no hay, o no se han reportado, ningún tipo de daños personales.



"Obviamente" y como consecuencia también de la "enorme" cantidad de agua caída en un periodo corto de tiempo, han tenido lugar intervenciones en balsas de agua que se han formado en algunas zonas de la ciudad, al hilo de lo cual Gragera ha reiterado que "afortunadamente no han existido nada más que daños materiales" y ha querido agradecer a todos los servicios de emergencia que, durante esta noche, han tenido "mucho trabajo y mucha tarea".



Como ha explicado, la alarma o alerta "saltó" a las 1,36 horas, que es cuando desde el servicio del 112 se les avisó a los alcaldes de su activación, "justo en el momento en el que ya se estaba produciendo", y a tenor de lo cual ha pedido a los vecinos que en situaciones de este tipo, con fuertes rachas de viento y con mucha precipitación concentrada, extremen las precauciones e intenten no salir de casa para no exponerse al riesgo que supone una tormenta de estas características.



En este sentido, e interpelado por el posible cierre de parques, ha indicado que "por ahora no" dado que la alarma o la alerta estaba prevista hasta las 12,00 horas, pero que tendrán que ver la actualización.



En todo caso y como se ha hecho en otras ocasiones, "el principio de prudencia" les indica que si la alarma o la alerta continúa vigente tomarán decisiones a la hora de cerrar parques para evitar daños personales.



El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en la que ha realizado un balance de la Estrategia DUSI en la ciudad.