El Ayuntamiento de Badajoz descarta volver a autorizar el botellón en la ciudad

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz descarta "por ahora" volver a autorizar la práctica del botellón en la ciudad y seguirá insistiendo en que no se produzca "este tipo de acontecimientos".

Así lo ha señalado la portavoz municipal, Gema Cortés, matizando que, en los últimos tiempos y al hilo de las fiestas navideñas en las que "todo el mundo sale a la calle", el ayuntamiento y "por supuesto" la Policía Local "tienen que poner orden" y "mediar y lidiar con todo lo que está sucediendo en la ciudad" en relación al consumo de alcohol en la calle.

En este sentido, van a seguir trabajando como hasta ahora, como ha recordado la ingesta de bebidas alcohólicas en el espacio público está prohibido, y no se plantean "en este momento darle un uso específico" porque "está prohibido".

"Atenderemos e intentaremos que no se produzca ninguno de estos botellones", ha abundado, junto con que "es verdad" que "muchas" veces no es que haya una falta de previsión, sino que no saben dónde se va a llevar a cabo dicha práctica por grupos de personas.

Por otro lado, también ha sido interpelada por las declaraciones del concejal de Parques y Jardines, Rubén Galea, quien ha publicado en la red social X, recogido por Europa Press, que, tras la quema del cuadro eléctrico, robo del cableado y destrozo del vallado de las nuevas pistas deportivas, todo ello en el último mes, han robado listones del cerramiento del parque canino de la Margen Derecha, que ya han sido repuestos y ante lo que ve "necesaria más vigilancia policial".

Como delegada de Policía Local, Cortés ha asegurado que todos sus compañeros "en todos los momentos" solicitan "cosas" para sus competencias, igual que lo hace ella misma para las suyas, y que "eso es el mejor síntoma de cada uno defiende sus delegaciones y quieren hacerlo lo mejor posible", tras lo que ha expuesto que "por supuesto" todos los efectivos que tengan dicho cuerpo municipal se destinarán a todo lo que puedan hacer desde la delegación.

Junto con ello, ha querido lanzar un mensaje a la sociedad, al considerar que "hay que ser consciente" de que los recursos que pone el consistorio "no los paga este ayuntamiento porque saque el dinero de la chistera", sino que el que asume "es de todos" y de ese modo ofrece los distintos servicios, a la vez que ha pedido "un poco de responsabilidad a la ciudadanía" porque el patrimonio de la ciudad y lo que se tiene en la misma "es de todos".

También ha instado a que la gente sea "cuidadosa" con la ciudad y con el mobiliario de la misma, "igual que lo hace con el de su casa".

"Yo entiendo que en sus casas cuidarán todo aquello que la compone y eso es lo que yo pido que hagan con el mobiliario urbano de la ciudad de Badajoz. Por tanto seamos responsables, esto es lo que no puede suceder, que se instalen y se inauguren unas pistas deportivas y a la semana haya actos vandálicos y se rompan las vallas", ha señalado.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

La portavoz del equipo de gobierno ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos abordados en la Junta de Gobierno Local de este martes, que ha aprobado una propuesta del jefe de servicios fiscales sobre la concesión de la tarifa social por suministro de agua potable y depuración de aguas residuales con un total de ocho, en relación a lo cual ha recordado que, a fecha de enero de 2023, eran 1.715 usuarios y se ha concluido el año con 1.725, que supone un incremento de 10 más.

Asimismo, se han facturado 197.411 metros cúbicos y lo que ha supuesto para las familias ha sido 78.123,56 euros "lo que en una tarifa normal hubiese sido 278.415 euros", por lo que estas familias se han visto beneficiadas de un ahorro de unos 200.000 euros, que supone "un alivio" para las mismas que, para el equipo de gobierno, "siempre da un respiro a todas ellas".

También se ha dado luz verde al calendario fiscal para el año 2024, según el cual el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica se deberá abonar del 4 de marzo al 31 de mayo; la tasa de veladores del 10 de junio al 2 de diciembre; la tasa de cajeros automáticos con acceso desde la vía pública del 10 de junio al 16 de agosto; el impuesto de bienes inmuebles, urbana, rústica y características especiales y la tasa por entrada y salida de vehículos del 10 de junio al 2 de diciembre.

En el caso del impuesto sobre actividades económicas, la cuota municipal y el recargo provincial, el plazo en periodo voluntario será del 2 de septiembre al 2 de diciembre; el impuesto referido a los cotos privados de caza y pesca del 2 de septiembre al 31 de octubre; y, en la tasa de mercadillos, el padrón anual se abona en dos periodos, del 4 de marzo al 31 de mayo y del 2 de septiembre al 2 de diciembre.

Al respecto, ha recordado que los recibos domiciliados del IBI se pasarán en octubre, como ya se hizo el año pasado, y todos aquellos que no lo estén será en el citado periodo hasta el 2 de diciembre.

Finalmente, la Junta de Gobierno Local ha aprobado dos propuestas de gasto, una de Emprendimiento, Empleo y Formación para el desarrollo del plan de formación para la obtención de la tarjeta profesional de la construcción con un importe de 4.950 euros.

Otra propuesta de gasto se refiere a Gabinete de Proyectos y a la contratación de un ingeniero para la asistencia técnica relativa al equipamiento con especificaciones determinadas y en aras de que funcionen adecuadamente el horno, la forja o el taller de joyería de la Escuela de Artes y Oficios, con un importe de 15.669 euros.