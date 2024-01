PSOE Badajoz exige al gobierno local más anticipación y previsión sobre el Carnaval

La concejala socialista, Concha Baños, señala que esta fiesta "es hoy en día lo que es gracias al inmenso esfuerzo de la gente que día a día y durante todo el año trabajan para hacerlo posible y engrandecerlo cada edición".

Sin embargo, a "estas alturas, a días de la celebración del Carnaval", las murgas que participan en el COMBA "no saben aún ni las fases, ni el orden de actuación, ni el jurado ni siquiera cuántos grupos participan", por lo que no pueden cerrar sus repertorios que "ya deberían estar completos y ensayándose al 100%", añadiendo que "no se puede esperar hasta tan tarde para decidir esas cuestiones".

El PSOE celebra que la Junta colabore con una mayor partida en la fiesta y que esa sea la misma que ya anuncio el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, el 5 de diciembre tras una enmienda del PSOE en la Asamblea de Extremadura, que ha sido "igualada esta misma semana por el PP".

Un aumento de presupuesto que ha sido una de las tres reivindicaciones del PSOE, a las que se suman la instalación de más urinarios y más promoción exterior, que en este caso no ha sido contemplada debido a que cuenta con una "inversión testimonial, del todo insuficiente".

Baños ha reclamado un estudio sobre el "verdadero impacto" del Carnaval de Badajoz a partir de los datos proporcionados por organismos "competentes" como la universidad o empresas especializadas, y no "a ojo de buen cubero" como el año pasado donde se cifró en 15 millones de euros.

Asimismo, apuesta por conocer el perfil y la capacidad de gasto de los visitantes y aportar el "máximo rigor" a los datos para mejorar así en el conocimiento y lograr la mayor satisfacción a la visita.

Junto con ello, ha matizado el Carnaval de Badajoz se merece un "mejor trato", reuniones periódicas con asociaciones del Carnaval y sobre todo "anticipación y mimo", pues "solo así" se logrará hacer honor a la distinción de Fiesta de Interés Turístico Internacional, ya que "no vale solo con alargarlo cinco días, porque quien hace siempre las mismas cosas, obtiene siempre los mismos resultados".

En este caso, como en años anteriores, el "enfado (con razón) de las personas, de las asociaciones y de las familias que lo han puesto donde está, y que no se merecen que se desluzca por culpa de la mala gestión y la falta de previsión del Ayuntamiento".

Según la edil, "la fiesta que más ingresos aporta a la ciudad debería, por obligación, estar resuelta meses antes del inicio y no dejarla al albur de la improvisación y de los parches".

Asimismo, ha valorado que vaya a haber más aseos en la calle. "Sólo nos ha costado reclamarlos una decena de años", ironiza la edil, quien añade que "igual en diez años más son capaces de organizarse con anticipación al resto de requisitos".