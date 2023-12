Ayuntamiento Badajoz pide, a propuesta del PSOE, la dimisión del presidente de la CHG

Ep

El pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado por unanimidad de los grupos del PP, PSOE y Vox una moción presentada por los 'populares' para que el Gobierno de España incluya en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2024 inversiones en la ciudad, entre otras para erradicar las plantas invasoras del río Guadiana y ante lo cual ha pedido, a propuesta de los socialistas, la dimisión del presidente de la Confederación Hidrográfica, Samuel Moraleda.

En este sentido, el concejal de Economía, el 'popular' Javier Gijón ha citado propuestas tales como inversiones para la conexión "real" de Alta Velocidad entre Madrid y Badajoz, o para la autovía a Cáceres, además de solicitar plazos y compromisos "reales" para la construcción de las autovías que comuniquen Badajoz con Zafra, Huelva o Valencia, así como que el aeropuerto cuente con un sistema antiniebla o inversiones para erradicar la invasión de plantas exóticas en el Guadiana a su paso por la ciudad y cuyo estado ha tachado de "vergüenza".

Desde Vox, su portavoz, Marcelo Amarilla, se ha mostrado a favor de que aquellas inversiones "largamente necesitadas por la cenicienta que es Badajoz y es Extremadura" a nivel de las del Gobierno Central, y ha expuesto que, en este caso, hay que "echarle la culpa mayormente" al PSOSE porque ha estado más años gobernando, pero también a los ejecutivos del PP "que en su momento no adelantaron ni hicieron la fuerza suficiente para que el tren digno y demás inversiones de las autovías y demás llegasen". Sobre el estado del río, lo ha tachado como "un insulto".

Sobre este último asunto, el portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, ha explicado que se trata de una "carta a los Reyes Magos" a la que los socialistas dicen sí y entienden que también PP y Vox se pronunciarán afirmativamente a que la Junta de Extremadura aumente las inversiones en la ciudad en sus presupuestos. Además, ha señalado que "sólo" le piden que añadan un punto más a esta petición, como es la dimisión del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Una petición aceptada por el PP y en relación a la cual Gijón ha reconocido que tienen la "sensación" de que "igual" es posible que el cese esté previsto, y que verán si este "órdago" de Cabezas es "de verdad en la defensa de los intereses de la ciudad" o una información previa ante la que "quiere venir a lucirse en este pleno".

Cabezas ha reafirmado que la petición del cese de presidente de la Confederación no es nueva sino que lo viene exigiendo "por lo menos" desde hace dos años, y que no tiene "ni idea" de lo que va a suceder, pero sí cree que "es un mal que hemos tenido durante todos estos años, que se ha visto cómo, de manera arbitraria y discriminando a la ciudad de Badajoz, este señor ha apostado por otras partes del río Guadiana a su paso por otros territorios" y "no" por la capital pacense, algo que lamenta y ante lo que espera que lo cesen y, cuando tenga lugar, "no aparezca más por la ciudad".

PETICIONES A LA JUNTA Y A LA DIPUTACIÓN

Por otro lado, la última sesión plenaria del ayuntamiento ha debatido una moción presentada por el PSOE para que se inste a la Junta de Extremadura a la modificación de los Presupuestos Generales de la comunidad autónoma para el año 2024, que ha sido rechazada con el voto favorable del grupo proponente y en contra de PP y Vox.

Durante su debate, Cabezas ha afeado que estos presupuestos no suponen ni un "cambio" ni un "compromiso", ni sirven para "arrancar un nuevo tiempo en la ciudad de Badajoz" ni recogen las necesidades, demandas y preocupaciones de sus ciudadanos, a la vez que ha detallado que en la moción piden la inclusión en las cuentas regionales la licitación y construcción del segundo tramo de la Ronda Sur, la transformación de la zona pendiente de la riada, la recuperación de las ermitas de la Alcazaba o invertir 100.000 euros en el Carnaval.

El debate ha concluido con la intervención del alcalde, Ignacio Gragera, para quien sería "más fácil" incluir las cuestiones referidas por Cabezas si no se fueran a "perder" 423 millones de euros de fondos europeos "por la falta de diligencia" del anterior gobierno socialista en la Junta; así como que desde el Grupo del PP deciden confiar un ejecutivo que "ya ha empezado a invertir en la ciudad" y en que siga haciéndolo. Así, tienen la "certeza" y "confianza" en que va a cumplir y, si no se materializa, serán los primeros en reclamar porque la ciudad tiene sus necesidades.

Asimismo, se ha dado luz verde con el voto positivo de PP y Vox y la abstención del PSOE una moción defendida por los 'populares' en la que solicitan a la Diputación de Badajoz que habilite los mecanismos necesarios para que las pedanías de la capital pacense puedan beneficiarse de los planes de ayudas e inversiones provinciales.

En relación a este punto, Cabezas, que también es diputado provincial delegado de Cultura, Juventud y Deportes, se ha referido a un informe del Tribunal de Cuentas según el cual no pueden hacer este reparto en las pedanías, y que están trabajando en ello, así como que dicho tribunal señala que la diputación ha estado subvencionando a 58 pedanías de la provincia y el Instituto Nacional de Estadística dice que hay 102, y les "viene a decir" que hasta los núcleos urbanos secundarios pueden ser establecidos como pedanías, "ahí es dónde viene todo el lío".

El edil del PP Eladio Buzo ha reclamado a la diputación que trabaje en este sentido y que "lo haga rápido" para que las pedanías tengan dinero para invertir y mejorar; mientras que Gragera ha puntualizado que dicho tribunal dice en su informe que, con las bases del Plan Suma, no se puede dar ayudas a las pedanías al entender que las propias bases las restringen a poblaciones de menos de 20.000 habitantes, pero que no dice lo que puede hacer la diputación, como cambiar las bases o hacer un plan paralelo para las pedanías de localidades con más de dicho número de vecinos.