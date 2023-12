Ayuntamiento de Badajoz modificará el uso de dos parcelas para el nuevo centro de menores

Ep.

El Ayuntamiento de Badajoz someterá a votación en el próximo pleno, previsto para este jueves día 28, una modificación puntual de dos parcelas situadas en la calle Viriato, junto al 'Vicente Marcelo Nessi', en aras de cambiar su uso para el nuevo centro de cumplimiento de medidas judiciales de menores.

En este sentido, se ha recibido por parte de la Dirección General de Accesibilidad y Centros, dependiente de la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, un escrito solicitando la colaboración municipal para posibilitar la implantación de un centro para la ejecución de medidas preventivas de libertad dictadas por los juzgados de menores de la comunidad autónoma, en los terrenos ubicados en la calle Viriato de Badajoz.

Al respecto, el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, ha hecho hincapié en que quieren hacer una modificación para poder utilizar dos parcelas que hay junto al actual edificio 'Marcelo Nessi' para poder hacer un nuevo centro, con fondos europeos y una inversión de más de 12 millones de euros.

Al mismo tiempo, las parcelas son dotaciones públicas, una es deportiva y la otra es de enseñanza primaria, y se modifica el Plan General para que pasen a ser de equipamientos de bienestar y asistencial y que, así, su uso sea compatible con el nuevo centro.

Se trata, ha ahondado, de un tema que les parece "correcto" y, además, de interés general para la ciudad, por lo que esta modificación se aprobará inicialmente en el próximo pleno, tras lo que se pedirán los distintos informes, y se someterá a aprobación provisional y, finalmente, definitiva.

Así lo ha explicado el edil de Urbanismo en una rueda de prensa en la que ha informado sobre los asuntos abordados en la comisión del área que van al próximo pleno, que incluyen tanto estudios de detalles, como modificaciones del Plan General y cuatro modificaciones que se rechazan y que se refieren a la zona de 'Los Rostros'.

En este sentido, uno de los puntos se refiere a un estudio de detalles de una manzana de equipamientos del sector que se está haciendo junto a Huerta Rosales y se debe a una edificación, en concreto un supermercado de Mercadona, en relación a lo cual ha indicado que el motivo de dicho expediente es el tipo de edificación y que el Plan General obliga a realizar estudios de detalles si la edificación es exenta, como en este caso. Así, y para poder pedir la licencia de obras e iniciarlas, primero tiene que estar aprobado este estudio de detalles.

Otro de los puntos se refiere una modificación puntual consistente en una reclasificación de suelo situado entre la autovía A-5 y El Faro hasta llegar al Hospital Universitario, una "línea" de terreno a tenor de la cual se someterá a aprobación inicial su reclasificación, de suelo no urbanizable de protección planeada estructural agrícola o pecuario a suelo no urbanizable común.

Al respecto, ha indicado que se ha presentado el 23 de junio en la Dirección General de Sostenibilidad una aprobación de un informe ambiental estratégico, en el que los dueños de los terrenos justifican que no hay razón para que tenga esa protección al no tener ese suelo, defienden, ninguna calidad que tenga que ver con lo agrícola o pecuario.

A continuación, Carlos Urueña ha explicado otra modificación puntual relativa a una manzana situada en las avenidas de Elvas y Díaz Ambrona, un punto que se ratifica de forma definitiva tras pasar por la aprobación inicial y provisional, y que gira en torno a un edificio que va a utilizar la Dirección General de Tráfico, pero que estaba fuera de ordenación porque se construyó al mismo tiempo que se estaba haciendo el Plan General, cuando la alineación de esa calle nueva que se marcaba en el mismo afectaba a una parte "muy pequeña" del inmueble.

LOS ROSTROS

Carlos Urueña ha precisado también cuatro de los puntos, referidos a temas similares y que consisten en peticiones de modificaciones puntuales de calificación de asentamiento rústico irregular en Huerto de la encina, en El naranjal, en los Rostros de Santa Amalia y en Entrepinares, ante las que "realmente" son cuatro modificaciones distintas pero la documentación "es la misma, cambiando obviamente la zona a la que afecta".

A este respecto, lo que piden es que se haga una modificación de ese suelo para que se puedan acoger al artículo 71 de la Ley de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura (Lotus) sobre los asentamientos en suelo rústico, ante lo que plantean que, con las últimas modificaciones de esta normativa, sí que se podrían acoger a la misma.

No obstante, esto ha pasado por pleno en 2021 y "ya se rechazó", ahora lo vuelven a presentar y, como ha detallado el edil, ha cambiado ese artículo y ha salido un reglamento, pero sin embargo "la parte principal, que es la que están afectados y por la que no se les puede autorizar y no se puede aprobar esta modificación es porque la parte sustancial de ese artículo no se ha modificado".

Al mismo tiempo, ha detallado que esa parte "nuclear" es el punto tres y que en todos estos asentamientos lo que sucede es que ya son terrenos sobre los que sí se ha actuado, y "de hecho" se está esperando la demolición por actuación subsidiaria.

Y es que, ha reiterado, como ya dijeron en 2021 y ahora volverán a decir "no pueden entrar estos terrenos como asentamientos irregulares", por lo que estas modificaciones se rechazarán en el pleno dado que no cumplen el citado artículo 71 y "por tanto" no se pueden considerar como asentamientos irregulares.

A preguntas de los periodistas sobre este último asunto, ha reafirmado que ya lo dijeron en 2021 y han hablado con algunos de los afectados, a los que han explicado que no hay posibilidad de regularizar estos terrenos por ese artículo de la Lotus porque "incluso hay sentencias que dan la razón al ayuntamiento" en el sentido de que "tiene que seguir adelante" y estuvo "hasta contratada" la demolición de esas edificaciones en el caso de los Rostros, pero se paralizó tras las protestas de los vecinos.

Sobre la demolición, ha agregado que el consistorio "tiene que seguir porque tiene que cumplir la ley" y que entiende que se volverá a contratar la demolición y se actuará, como se intentó hacer hace dos años.

Finalmente e interpelado por el tema, Carlos Urueña ha confirmado que se ha abierto al tráfico la rotonda de la avenida de Elvas situada junto a la entrada principal del campus universitario, y que la parte "más importante" de la obra ya está terminada, salvo rematar los acerados y el carril bici, por lo que calcula que en enero se terminarán los trabajos.