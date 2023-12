El Cupón Sueldazo Fin de Semana deja 120.000 euros en varios municipios de la Siberia

El Cupón Sueldazo Fin de Semana de la ONCE ha dejado en la Siberia extremeña un total de 120.000 euros entre los municipios de Siruela, Esparragosa de Lares y Puebla de Alcocer.



En esta ocasión, el encargado de repartir la suerte fue Pablo Pastor Rodríguez, vendedor de la ONCE desde el año 2014 y que realiza su ruta de venta en las mencionadas localidades.



En concreto, Pastor vendió el pasado sábado, día 23, seis cupones del número 15.409, premiados con 20.000 euros cada uno, según ha informado la ONCE en una nota de prensa.

Cabe recordar que con el Sueldazo Fin de Semana, por tan solo 2 euros, los sábados y domingos se puede ganar un primer premio de un sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado y además, 4 segundos premios de 2.000 euros al mes durante 10 años.

El cupón ganador del primer premio del Sueldazo Fin de Semana estará formado por un número de cinco cifras entre el 00000 y el 99999 más un número de serie cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la 1ª extracción.

Los ganadores de los 4 premios adicionales a las cinco cifras y serie estarán formados por un número de cinco cifras entre el 00000 y el 99999 más un número de serie cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en alguna de las extracciones de la 2ª a la 5ª.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.