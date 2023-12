Junta y Ayuntamiento Badajoz quieren dar otra "alternativa habitacional" al José Pache

Ep.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz ha destacado que técnicos de la Junta de Extremadura y del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) están trabajando en los pasos "necesarios" y "la parte pedagógica" para que las personas que residen en el José Pache "puedan tener los recursos necesarios", en aras de que cuenten con "otra alternativa habitacional y adecuada por supuesto" y, "finalmente", poder proceder al derribo del antiguo estadio.

A preguntas de los periodistas sobre el derribo del José Pache, la portavoz municipal, Gema Cortés, ha explicado que no han parado de trabajar desde el inicio de los últimos acontecimientos relativos al mismo, y ha considerado que tienen que estar "contentos y satisfechos" porque "parece que echa andar" lo que llevan "tanto tiempo demando y exigiendo a la Junta de Extremadura".

Al respecto, ha lamentado que "desgraciadamente" ha tenido que tener lugar "este incidente", en relación al incendio en el que dos personas resultaron heridas de gravedad; que el alcalde, Ignacio Gragera, ha solicitado al Ejecutivo autonómico el derribo de las instalaciones que aún quedan en pie del antiguo estadio, y, "justo al día siguiente", vinieron técnicos de la Junta "de la mano" de los del IMSS del ayuntamiento para abordar este tema que "tanto" les "ha preocupado" y ante el que, como ha lamentado, "ha tenido que suceder una desgracia para que podamos ir avanzando".

"Estamos con los informes, tenemos los informes técnicos, la Junta de Extremadura está totalmente en predisposición de darle una respuesta", ha avanzado, junto con que "en este momento" se conoce que se tiene "un problema ocupación" y no pueden seguir avanzando hasta que dicho tema "no quede resuelto".

No obstante, ha aseverado que tanto la Junta como el IMSS del Ayuntamiento de Badajoz "están haciendo todos los pasos necesarios" y "toda la parte pedagógica para que estas personas puedan tener los recursos necesarios", así como se les puedan ofrecer todos aquellos que tienen desde ambas administraciones "para darle una alternativa" y que, "finalmente", puedan proceder al derribo del José Pache.

Un tema de "ocupación" que, "muy a nuestro pesar", "no va lo rápido que quisiésemos", y en relación al cual Cortés confía en que tendrán una respuesta "lo antes posible", al tiempo que ha expuesto que, si no hay orden judicial, tienen que ofrecerle los recursos para darle "otra alternativa habitacional y adecuada por supuesto, que esa no lo es", pero que, "en principio", tiene que ser "por voluntad propia" y en eso están trabajando los trabajadores sociales del ayuntamiento.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Gema Cortés ha explicado los asuntos abordados en la Junta de Gobierno Local de este martes en una rueda de prensa en la que ha informado de un decreto de Alcaldía relativo a la adjudicación para la contratación del suministro de cubos y bolsas compostables para viviendas, locales comerciales o negocios, dentro de las actuaciones encaminadas a mejorar la gestión de residuos municipales en el ámbito de la comunidad extremeña, con un importe de adjudicación de 458.184 euros.

Se trata, ha recordado, de uno de los proyectos de los que han informado a lo largo del tiempo en este sentido y con esta han aprobado tres adjudicaciones dentro del proyecto de implantación del contenedor marrón, la primera la adjudicación del propio contenedor y la segunda una campaña informativa.

Otro decreto de Alcaldía se refiere a la adjudicación para el suministro de vestuario y uniformidad para la Policía Local para el año 2023 por 79.192 euros; y otro a la aprobación del gasto y adjudicación para el servicio de análisis de diseño gráfico y desarrollo de una aplicación de gestión multidispositivos para el Carnaval de Badajoz, con un importe de 14.762 euros.

También se han aprobado dos prórroga de contratos de alquiler con opción a compra de viviendas ubicadas en el Cerro de Reyes, ambos supuestos con inquilinos y familias vulnerables, ha señalado Cortés, que ha destacado igualmente el gasto y adjudicación para la contratación del servicio de asistencia técnica para la elaboración, seguimiento y ejecución del proyecto turístico inteligente para el ayuntamiento en la convocatoria de Segittur, con un importe 10.950 euros.

En concreto, el proyecto se enmarca en los destinados a impulsar la digitalización de los espacios de la red de destinos turísticos inteligentes, con el objetivo de proporcionar las herramientas tecnológicas para mejorar la interacción con los visitantes y con el tejido turístico que les presta el servicio. El contrato tendrá una vigencia máxima de 12 meses desde la firma del mismo.

Finalmente, se ha dado cuenta de un decreto de Alcaldía referido a la aprobación del gasto y adjudicación de las actuaciones lúdicas de animación y pasacalles 'La luz de la Navidad', dentro de las iniciativas enmarcadas en las fechas navideñas, por 5.000 euros, y se ha abordado una propuesta para regular el uso de la bandera de la ciudad mediante un decreto de Alcaldía, un trámite "más" que se requiere para regular los aspectos de su representación y uso.