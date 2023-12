El sorteo del cupón diario de la ONCE de este miércoles deja 815.000 euros en Talavera

El sorteo del cupón diario de la ONCE de este pasado miércoles, 13 de diciembre, ha repartido su suerte en Talavera la Real (Badajoz), donde se han vendido 10 cupones del número 39615, en concreto nueve de ellos premiados con 35.000 euros cada uno, y el décimo, con las cinco cifras y la serie 038, premiado con 500.000 euros.



En concreto, José Pinilla del Puerto, vendedor de la ONCE desde el año 2000, realiza sus ventas en la localidad de Talavera la Real, donde vendió los cupones premiados.



Además, hace unos años dio un premio de 35.000 euros, pero nunca había repartido un premio "tan importante" como el de este miércoles, según informa en una nota de prensa la ONCE.

Cabe recordar que el Cupón Diario se sortea de lunes a viernes, y tiene un premio de 500.000 euros y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, cuenta con 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; 90.000 premios de 6 euros para las dos primeras y últimas, y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es y establecimientos autorizados.