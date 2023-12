El traslado de comedores sociales de Badajoz busca prestar servicios donde se necesita

Ep.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha reafirmado que la posibilidad de trasladar los comedores sociales del Casco Antiguo a otras zonas de la ciudad pretende que los servicios se presten "allí donde más se necesita", ante lo que ha remarcado que "ese es el único objetivo" y "todo lo que se diga en contrario es mentir", y ha señalado que pretenden estar al lado de la gente y apoyar a quienes más lo necesita.

"Incluso", ha aseverado, proponiendo ayudas para que se materialicen esos traslados, "voluntarios en todo caso", con recursos municipales, en aras de que aquellos que prestan el servicio actualmente no tengan que abonar, pagar, ni sufragar ese coste.

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas tras las declaraciones realizadas este martes sobre este mismo asunto por la portavoz municipal, Gema Cortés, a tenor de lo cual ha matizado que, ante dicha propuesta, iniciativa o interlocución abierta con los diferentes comedores sociales del Casco Antiguo lo que quiere el ayuntamiento es "prestar el servicio allí dónde más se necesita".

Al mismo tiempo, ha continuado, lo que se ha trasladado y así se ha reconocido por parte de quienes este martes "negaban la mayor" era que el ayuntamiento lo que pretende es llevar esos recursos "allí dónde más hacen falta", y que quieren llevarlo a cabo porque saben que funciona, puesto que los Servicios Sociales del consistorio están presentes en muchos barrios de la ciudad y "han constatado con la experiencia propia que allí donde se ha intervenido de la manera más directa, más cercana, los resultados son mejores".

"Y eso es lo que queremos hacer con los comedores sociales, lo que pretendemos hacer, y pretendemos hacerlo de la mano de los que prestan ese servicio", ha expuesto, junto con que "no parece razonable" que alguien que vive a tres kilómetros del Casco Antiguo de la ciudad "tenga que desplazarse todos los días para recibir un recurso que le es absolutamente necesario, porque un comedor social es un recurso absolutamente necesario".

De este modo e "igual" que el ayuntamiento ha descentralizado sus servicios para que las familias no tengan que desplazarse, lo que pretenden es que este tipo de recursos como los comedores sociales también se descentralicen para que la gente no tenga que moverse, lo cual "es una cuestión de estar con la gente, de apoyar a la gente y especialmente a aquellos que más lo necesitan".

Para Gragera, "todo el ruido político interesado, mediático interesado, a nosotros no nos interesa" y no van a entrar en discusiones o argumentaciones "que lo único que buscan es intentar enfrentar a una parte de la ciudadanía con el ayuntamiento", desde el que quieren "servir a la gente y especialmente a la más necesitada" en una ciudad con más de 150.000 habitantes y una "grandísima" extensión, a tenor de lo cual "no parece razonable" que todos los recursos de este tipo estén centralizados en una sola zona.

Y es que, como ha abundado, esto último provoca que mucha gente tenga que caminar "kilómetros" de ida y de vuelta todos los días a su casa, algo que dicen desde el ayuntamiento porque tienen los datos que proporcionan los Servicios Sociales, que están en los barrios, "porque aquí hay opiniones particulares de comedores particulares, muy respetables", pero el consistorio tiene una visión del conjunto de Badajoz, de las necesidades de toda la ciudad y de cuál es el origen de los usuarios de esos recursos.

MAPA DE CALOR

Asimismo y sobre el "mapa de calor" del que hablaba este martes la portavoz del gobierno, el primer edil ha matizado que se ha hecho en colaboración con todos los implicados en el sector, y que les ha hecho "constatar" que los usuarios que acuden a dichos comedores situados en el centro histórico "en gran parte" no son del Casco Antiguo, sino de otras zonas de la ciudad.

Al respecto, ha calificado de "bueno" que también ese recurso "fundamental y básico se lleve allí donde más se necesita", y ha apuntillado que "ese es el único objetivo" y "a partir de aquí el resto es ruido político interesado" y "además" cree que "malintencionado".

Mientras y sobre la negativa mostrada por los comedores sociales de Martín Cansado y San Pedro de Alcántara a los medios, Ignacio Gragera ha precisado que lo que le trasladan a él mismo tanto el gerente como el concejal el área de esas reuniones es que "entendían cuál era el razonamiento del ayuntamiento" y que "no se puso ningún tipo de objeción".

"Otra cosa es lo que ellos hayan dicho ahora", lo cual le preocupa porque traslada a la ciudadanía que en esos encuentros "hubo algún tipo de problema, de objeción o de resistencia, cosa que no hubo".

De este modo, lo que se hizo fue compartir una idea o proyecto y ofrecer ayuda si quisieran llevarlo adelante, según el alcalde, que pide a los representantes de esos comedores sociales que cuando se les plantee una reunión con los responsables municipales "sean sinceros", y si no están de acuerdo que lo digan, y reitera que no le parece "lógico" ni "razonable" que se levanten de una reunión diciendo que lo van a estudiar y comprenden las razones y luego vean unas declaraciones "que van en un sentido completamente opuesto".

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha hecho estas declaraciones a los medios tras participar en la entrega de la XXI edición del Concurso Digital Infantil de Aqualia.