El Ayuntamiento de Badajoz apuesta por un Carnaval de diez días en 2024

El concejal de Ferias y Fiestas del Ayuntamiento de Badajoz, José Antonio Casablanca, ha reafirmado la apuesta del consistorio por un Carnaval que mantenga en 2024 una duración de 10 días, una iniciativa puesta en marcha en la pasada edición de este año por primera vez en esta fiesta declarada de Interés Turístico Internacional.



Así, ha apuntillado que el próximo año volverá a contar con 10 días, en concreto se celebrará del 9 al 18 de febrero, algo que seguirán manteniendo, además de seguir apostando por dar contenido al segundo fin de semana, de manera que se pueda tener un Carnaval "más espaciado" y se pueda disfrutar "mucho más" de esta fiesta tan característica de la ciudad, cuyo cartel es una obra del dibujante riojano José Ángel Ligero Martínez 'Me voy de Carnaval', que muestra un león disfrazado bajo un arco.



El cartel se ha a conocer este miércoles en una comparecencia en la que Casablanca ha precisado que el concurso del cartel del Carnaval de Badajoz ha recibido 28 propuestas, entre las que el jurado profesional y conocedor del mundo carnavalero ha seleccionado esta obra de José Ángel Ligero, un pintor de 51 años natural de Alfaro (La Rioja), que tiene en su haber más de 200 premios de cartelería y se suele presentar a este tipo de certámenes, y que empezó hace 20 años a hacer diseño gráfico con ordenador en una época en la que no era tan habitual como en la actualidad.



Así, el concejal ha indicado que Ligero Martínez le ha trasladado que está encantado de ganar el certamen y que sabe de la importancia que tiene y que está participando en uno de los concursos de cartel de carnavales del país, mientras que sobre la obra en sí ha detallado que buscaba representar el espíritu de la ciudad y del Carnaval, para lo cual usa la "alegoría" de un arco que enmarca al león y que no quería que fuese uno en concreto de Badajoz para que reflejase la cantidad de los mismos con los que cuenta la capital pacense.



Además, en busca de un elemento "característico" de la capital pacense y como conocedor del proceso de creación y aprobación de la bandera de Badajoz, el autor ha querido recurrir al león - la bandera de la ciudad presenta un fondo de color carmesí con un león rampante dorado apoyado en una columna plateada bajo unas ondas plateadas que representan al Guadiana - y disfrazarlo de payaso con un esmoquin de lunares y un sombrero de copa de color rojo, para invitar a la gente a que se disfracen como también lo hace el león del escudo de la ciudad.



José Antonio Casablanca ha avanzado igualmente de cara al Carnaval de 2024 y las bases de los diferentes concursos de esta fiesta que ha mantenido reuniones con la Federación de Asociaciones Locales del Carnaval Pacense (Falcap), con las comparsas no federadas, los artefactos, las murgas y los grupos menores con la idea de trabajar dichas bases y que "no se tengan que parchear año a año" sino que sean "atemporales" para que sirvan de una edición a otra, independientemente de las mejoras que se pueden incorporar posteriormente.



En este sentido, ha precisado que en el caso de las bases del desfile de comparsas se ha trabajado en torno a la definición de los elementos puntuables para simplificar el sistema de puntuación y facilitar el trabajo al jurado, que incorpora la figura del presidente; mientras que en el caso de las de las murgas, las comparsas, los artefactos o los grupos menores han querido contemplar medidas de seguridad que deben cumplirse para garantizarla durante los concursos y de cara tanto para los participantes como para la gente que disfruta de los certámenes.



Los grupos menores podrán tener como máximo 60 componentes y el desfile infantil de comparsas, que se celebra de forma previa al pregón con el que se da el pistoletazo de salida al Carnaval, adelanta su comienzo a las 16,00 horas, para que no se solape con el referido pregón y la final del concurso de murgas, y se disolverá en la zona comprendida entre la plaza de Minayo y de San Atón en lugar de San Juan para evitar problemas de seguridad.



PATROCINIO DEL CARNAVAL



En su intervención, el edil también ha recordado que Ibercaja ha renovado para los dos próximos años su acuerdo como patrocinador oficial del Carnaval, tras la firma del convenio firmado esta semana, y se ha mostrado agradecido por que se vuelva a contar con dicha entidad financiera como patrocinador de la fiesta y por su apuesta por la misma y la ciudad.



El director institucional de Ibercaja, José Luis López, ha apuntado que Ibercaja sigue apoyando y ha renovado por otros dos años este convenio de patrocinio y colaboración con el ayuntamiento, a continuación de lo cual ha señalado que la entidad adquirió un compromiso con la ciudad y "qué mejor forma de refrendarlo" como con la apuesta y el apoyo a su fiesta más importante como el Carnaval, con este convenio en el que incrementan su aportación económica, que pasa a ser de 130.000 euros en dos años y dos pagos de 60.000 y 70.000 euros.



Igualmente y en la línea de los dos años anteriores, Ibercaja busca impulsar la promoción externa del Carnaval a nivel nacional e internacional y apoyar la formación de los jóvenes con las 'Aulas del Carnaval'.