El Materno Infantil de Badajoz inicia un proyecto "pionero" de musicoterapia en neonatos

El Hospital Materno Infantil de Badajoz ha puesto en marcha un proyecto "pionero" de musicoterapia dirigido a bebés prematuros ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y en Neonatología.



Este proyecto, según ha explicado la neonatóloga responsable del área en el Hospital Materno Infantil de Badajoz, Cristina López, no solo está resultando "absolutamente productivo" en los niños que están recibiendo esta terapia sino que, además, ayuda a la "implicación" de los padres que colaboran en las sesiones musicales, para que vayan "perdiendo el miedo" de hacerse cargo del niño.



En este sentido, la doctora ha detallado que los beneficios son "múltiples" ya que las notas musicales provocan una "sensación de bienestar" en los neonatos: "Ninguno llora", la frecuencia cardíaca "desciende" a unos "determinados valores" porque el niño está "tranquilito" y la terapia potencia el "neurodesarrollo del bebé".



"Son nenes que han salido de forma prematura. Estamos hablando de niños de seis meses y medio o siete meses, que tenían que estar dentro de la tripa de su madre", ha aclarado.



En declaraciones a Europa Press Televisión, López ha subrayado que cuando se encuentran con un paciente "crítico" de la Unidad de Neonatos, la musicoterapia genera respuestas "muy muy positivas" en el bebé, porque "le estabiliza" e incluso logra "bajar medicación de soporte o los parámetros del respirador" y, en el caso de niños prematuros, también "aprenden a relajarse".



"Hay ciertos circuitos neuronales implicados en todo esto y se están potenciando porque Javier (el musicoterapeuta) sabe trabajar con esas frecuencias como para tener justo esas áreas activas y dar ese beneficio que estamos esperando. Y lo consigue", ha asegurado López.



De esta manera, durante la sesión de musicoterapia, los neonatos se encuentran "fenomenal" e incluso, "a veces" da la impresión de que "piden un bis" cuando acaba porque "quieren más", ha bromeado la neonatóloga.



PROYECTO PIONERO DE MUSICOTERAPIA EN NEONATOLOGÍA



El musicoterapeuta Javier Alcántara es el encargado de poner en marcha este "innovador" proyecto de musicoterapia en el área de Neonatología y UCI del Hospital Materno Infantil de Badajoz.



Así, Alcántara ha destacado que se trata de un proyecto "pionero" por la forma de trabajar de manera "cohesionada" con el resto del equipo, al tiempo que ha añadido que, para él, "es un sueño".



De este modo, en las sesiones de musicoterapia se trabaja a través de la "improvisación clínica" y los efectos son "muy inmediatos", ha incidido el músico.



"Cuando tocamos, enseguida se ve que baja la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno, pero también es muy importante el vínculo terapéutico".



En este punto, Alcántara ha aclarado que hay que diferenciar entre la "música en hospitales" y la "musicoterapia" porque ellos tienen "objetivos terapéuticos", y de ahí la importancia de "conocer" en "cada momento" lo que está sonando.



"No es importante ni siquiera el instrumento que usas sino cómo lo usas", ha reiterado.



Asimismo, Alcántara ha destacado que ha llevado a cabo su terapia con "bastantes" bebés prematuros desde el inicio del proyecto el pasado septiembre, al tiempo que ha asegurado que "no hay mayor alegría que preguntar por un chico y que te digan que ya no está" porque ha recibido el alta.



Por otro lado, ha apuntado que también es "muy bonito" ver como se "fomenta" ese vínculo con los padres para que "se sientan útiles" en el proceso de recuperación de su bebé.



Se trata de un proyecto de la Asociación de Prematuros de Extremadura (Aspremex) y la Asociación Extremeña de Musicoterapeutas (Aexmus) en el que existen "muchas vertientes": la parte fisiológica de que el niño se recupere, la "emocional" con la implicación de la familia, y la "humanizadora" de convertir las ucis en un lugar donde pueda entrar otro tipo de tratamiento.



LAS VOCES DE LAS MADRES



Rosa González, madre de uno de los bebés prematuros del la Unidad de Neonatología del Hospital Materno Infantil de Badajoz ha contado que tuvo un "parto prematuro" y su bebé nació de "veintinueve semanas", por lo que desde el pasado 16 de octubre, Miguel se encuentra ingresado en este Área de Neonatos.



Así, González ha participado tocando un tambor de lengüeta en la última sesión de musicoterapia que ha recibido su bebé.



En declaraciones a Europa Press Televisión, la mamá de Miguel ha asegurado que la musicoterapia lo ha "relajado" y que, aunque "no sabe lo que siente", el niño está "tranquilo" y "parece que le gusta".