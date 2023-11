Aqualia extrae media anual de 480 toneladas residuos rejillas alcantarillado y colectores

Ep

La empresa gestora del Servicio Municipal de Agua en Badajoz, Aqualia, extrae una media anual de 480 toneladas de residuos de las rejillas de alcantarillado (imbornales) y colectores de saneamiento.

Ante ello, la concesionaria ha destacado la importancia de que no se tiren en el interior de las rejillas de las alcantarillas ningún tipo de desecho, como papeles, chicles o restos de obra, así como que en casa no se arroje ningún elemento que no sea el papel higiénico al inodoro, pues acaban en las tuberías de saneamiento taponándolas.

También ha incidido en la necesidad de hacer un uso responsable del sistema de saneamiento de la ciudad, "con simples gestos como poner una papelera en el baño, para evitar tirar nada al retrete ya estamos contribuyendo a mantener las instalaciones hidráulicas de nuestra ciudad y a cuidar el medioambiente".

Aproximadamente 3.500 millones de personas viven sin acceso a un aseo seguro y 2.200 millones no tienen acceso a agua salubre. Además, 19 millones de personas todavía hacen sus necesidades al aire libre, según los últimos datos del Informe sobre Progreso en el agua potable, el saneamiento y la higiene en los hogares, en el que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unesco) denuncian las marcadas desigualdades en el acceso al agua y a un saneamiento limpio y seguro.

Ante esta situación, y con motivo del Día Mundial del Retrete que se celebra el 19 de noviembre, Naciones Unidas señala que "todos podemos hacer algo para abordar la crisis del saneamiento. Cada acción, por pequeña que sea, ayudará a mejorar los sistemas sanitarios y a proteger la naturaleza", reclama el organismo internacional.

Respondiendo a esta llamada de la ONU, Aqualia ha explicado en nota de prensa que retoma su iniciativa actuaconaqualia.com, que este año subraya el papel esencial que todos tenemos para abordar la crisis del saneamiento, y en el que apela al compromiso ciudadano para hacer un buen uso del inodoro y no utilizarlo como papelera. La campaña alienta a los ciudadanos a asumir este reto para crear un impacto positivo en la salud del planeta.

Junto al lanzamiento de campañas de concienciación como la citada iniciativa, la empresa gestora del Servicio Municipal de Agua en Badajoz ejecuta la limpieza y mantenimiento de la red de saneamiento de la ciudad y ha limpiado ya unos 15.600 imbornales, trabajo que tiene como fin desatascar estas rejillas y conducciones de agua sucia para que, cuando llueva, cumplan adecuadamente su función de evacuar el agua de la calle y evitar inundaciones, transportando esta agua pluvial a las depuradoras.

Aqualia ha recordado por último que tiene un teléfono gratuito de averías, 900 822 086, al que se puede llamar las 24 horas los 365 días para notificar cualquier incidencia que se detecte referente a atascos o inundaciones. También a través de la APP aqualia contact, que cuenta con geolocalización y la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda enviar fotos de la avería detectada.