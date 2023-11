PSOE Badajoz pedirá comisión de Alcaldía sobre iniciales del corredor verde calle Stadium

Ep

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, a través de su portavoz Ricardo Cabezas, va a solicitar una Comisión Extraordinaria de Alcaldía sobre las iniciales del corredor verde de la calle Stadium, en relación a lo cual "quiere saber la verdad" .

Así, dicha iniciativa se realiza con el "único ánimo" de "despejar dudas y aportar luz a un proceso que buscó desde el inicio un cierto oscurantismo, pues solo lo conocieron las personas implicadas", como ha sostenido el PSOE en una nota de prensa en la que ha expuesto que "en ningún momento" se va a referir al "homenajeado", pues "no se trata de eso", y "ya dejó claro su reconocimiento implícito" a la hora de concederle una calle, "pues méritos suficientes tuvo su labor".

De este modo, la Comisión Extraordinaria de Alcaldía que piden los socialistas sobre este tema monográfico servirá, han detallado, para completar la información que, "a cuentagotas y de manera parcial", ha ido aportando una entidad cultural, la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz, y el propio equipo de gobierno, "cada uno en una única ocasión y con días de retraso".

Al respecto, han sostenido que ninguno de los dos, ni la asociación ni el ayuntamiento, han informado de quiénes eran los "amigos" que tuvieron la idea y que se movieron para materializarla, cuando, a su juicio, "es el dato más importante" y "sin él no se entra en el fondo de la cuestión".

"No se puede trasladar a la opinión pública que, si importante es tener amigos, más importante es que estos estén bien situados. Tan suficientemente bien situados como para no presentar un papel en todo el proceso y moverse como pez en el agua con funcionarios, empresa y conociendo los tiempos de ejecución del proyecto", ha detallado el PSOE que, "a estas alturas", ve "evidente" que el alcalde fue un "promotor necesario para el buen fin de la iniciativa", y "sin él no se hubiera podido hacer".

En este sentido, el Grupo Socialista ha planteado que "hay que saberlo", que "no pasa nada" y que "nada mejor que de su propia voz en la comisión", así como que, "con la misma normalidad", quieren saber si este proceso se puede repetir en futuras ocasiones para homenajear a pacenses que lo merezcan. "Ya que se inició el proceso en falso, y debieran de reconocer que no se hizo bien, no hay que terminarlo en falso. La transparencia es muy buena en estos casos", ha concluido.

Cabe recordar que las iniciales referidas son JMBS, que se corresponden y sirven de homenaje al que fuera presidente de la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz, José Manuel Bueno Sánchez, fallecido en abril de 2022.