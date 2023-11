El rasca 'Cleopatra' de la ONCE concede un premio de 100.000 euros en Arroyo de San Serván

El rasca 'Cleopatra' de la ONCE ha dejado este viernes, día 10 de noviembre, un premio de 100.000 euros en la localidad pacense de Arroyo de San Serván.



El vendedor de la ONCE Pablo Molina es quien ha llevado la suerte con la venta de un rasca premiado con la primera categoría desde su punto de venta en Arroyo de San Serván.



El rasca 'Cleopatra' es el juego en el que por dos euros puedes llegar a ganar hasta 100.000 euros al instante. También se pueden obtener premios de 10.000 euros, 5.000 euros, 1.000 euros, 200 euros, 100 euros, 40 euros, 20 euros, 10 euros, cuatro euros y dos euros, según informa en una nota de prensa la ONCE.