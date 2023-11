Los vecinos de Solana de los Barros denuncian cortes de luz "constantes"

EpTV

El alcalde de Solana de los Barros (Badajoz), Diego Pérez, ha denunciado cortes de luz "constantes" en la localidad desde "hace años". Una situación que, ha subrayado el primer edil, se ha vuelto "insostenible" en las "últimas semanas", por lo que los vecinos "no pueden más". Por ello, ha reclamado "soluciones inmediatas" tanto en Solana de los Barros, como en sus pedanías de Cortegana y Retamar.



En declaraciones a Europa Press Televisión, el alcalde ha manifestado que los cortes de luz están generando "problemas muy gordos" a los vecinos: "Los productos alimenticios que tenían en el congelador se han ido al traste, una empresa tuvo que mandar a casa a sus trabajadores o las personas mayores que dependen de una máquina de oxígeno para vivir, no se les respeta".



Además, el regidor ha indicado que los "fallos eléctricos" suelen ir acompañados de una "interrupción" de la telefonía y una "caída de internet" por lo que ayer estuvo "incomunicado con el mundo exterior" mientras que, en algunas zonas, los vecinos estuvieron hasta "doce horas sin luz". "Es inadmisible", ha añadido.



En este punto, Pérez ha reiterado que lo "único" que reclaman es la "misma calidad" en el suministro eléctrico que una gran población, porque el servicio en este municipio es "muy, muy deficiente" mientras que "pagan la misma factura de la luz que en una ciudad".



Así, el edil ha reconocido que, hasta ahora, no ha obtenido "soluciones" por parte de la compañía encargada de gestionar el suministro eléctrico en Solana. Por ello, los vecinos han comenzado a recoger firmas, y ha avanzado que van a trasladar "sus quejas" donde "sea necesario" hasta conseguir que se restablezca el suministro eléctrico "cuanto antes", ha finalizado Pérez.



LOS VECINOS HAN COMENZADO A RECOGER FIRMAS PARA PEDIR UNA SOLUCIÓN



Por su parte, la encargada de una empresa de geriatría en Solana de los Barros, Manuela Delgado, ha explicado en declaraciones a Europa Press Televisión, que han pasado unos días "horrorosos" en su empresa.



"Yo puedo pasar sin móvil y sin internet, pero que una persona tenga que pasar sin oxígeno o sin ponerse un aerosol porque no tenemos luz me parece inhumano", ha lamentado.



En la misma línea una vecina de Solana de los Barros, ha señalado que "su madre tuvo que estar, a sus 87 años, acurrucada con una manta" porque el brasero eléctrico "no funcionaba".



Asimismo, otra de las vecinas del municipio ha dicho que está "harta" de la situación, y ha pedido que "pongan remedio" porque "cobrar la luz, bien que la cobran".



Del mismo modo, la dueña de la "Ferretería Solana" , Ángela Maya , ha manifestado que todas las semanas tienen que "cruzar los dedos" para ver si puede "abrir" su negocio porque la puerta es automática, y no funciona sin luz: "Y nosotros no tenemos que estar con esta angustia", ha resaltado.



En este sentido, la gerente de la Ferretería ha contado que cuando "falla" el suministro eléctrico, "tampoco pueden" hacer pedidos, "ni facturas" o "copias de llaves" porque "todo" funciona con electricidad, e incluso, ha añadido, "los teléfonos están completamente bloqueados". Es "desesperante", ha concluido.