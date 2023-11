La piedra tallada en Baluarte de San Roque es un "homenaje" que no afecta a la actuación

Ep.

El equipo de gobierno local del Ayuntamiento de Badajoz ha considerado que la piedra tallada con la inscripción 'JMBS' en el cierre de la brecha de la antigua calle Hermanos Merino, baluarte de San Roque, es un "homenaje" que no afecta a la actuación patrimonial.

Así, la portavoz municipal ha reseñado que dicha piedra "no tiene más problemática que la que algunos hayan querido", así como que está colocada desde mayo y les pareció "un homenaje bonito sin ninguna doblez y sin segundas intenciones".

Cortés ha realizado estas declaraciones preguntada por los periodistas por la polémica surgida ante dicha piedra tallada, cuyas iniciales se corresponden con las de Juan Manuel Bueno Sánchez, quien fuera presidente de la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz hasta su fallecimiento en abril de 2022.

De este modo, ha continuado, "no se le dio mayor importancia que la que tiene" ante "una persona muy querida en Badajoz que lo ha dado todo por esta ciudad", así como que al gobierno local le "entristece" que se haya llevado a cabo esta "polémica" cuando "puede hacer también mucho daño a la familia".

Además, ha recordado Gema Cortés que el pleno del consistorio, por unanimidad, le concedió el "honor" de tener una calle en la localidad, al hilo de lo cual ha matizado que con ello quiere decir que es una persona "querida por todos, no por una parte de este ayuntamiento".

Al mismo tiempo, ha apuntillado que desde el consistorio no tienen constancia de que exista ninguna denuncia por este tema y que, en el caso de que se produzca y las autoridades o Patrimonio decidan "lo que hay que hacer", "como no puede ser de otra forma" acatarán "lo que se diga que hay que hacer", puesto que el consistorio no tiene "ningún problema en rectificar" si este hecho no es "acorde a lo que se debe hacer".

Cortés, que ha remarcado que no afecta a la parte de patrimonio al estar en una zona de nueva construcción y que "no afecta en absoluto al proyecto inicial", ha ahondado de igual modo en que se trata de un asunto que se ha hecho "sin ninguna doblez" y que se entendió en la legislatura pasada que se podría poner, ante lo que ha reconocido que desconoce quién lo decidió.

Acto seguido, ha explicado que fue una petición que, entiende, surgió en el pasado mandato y que se comentaría a la corporación, a la vez que ha agregado que, como no había "nada que modificar" en el proyecto inicial de estas obras del corredor verde de la calle Stadium y "no es más que un homenaje sin más" a alguien que no quería "publicidad ni alharacas" con las actuaciones, "se hizo así".

Asimismo, ha detallado que en su momento el proyecto pasó por Patrimonio en aras de que contase con las autorizaciones necesarias, pero que a la hora de hacer esta grabación, "como no afectaba a la parte antigua" ni a la "esencia" del proyecto ni del monumento, "no se entendió" que tuviesen que hacer ninguna modificación del mismo y no se pidió permiso a Patrimonio.

Cabe destacar que este pasado fin de semana la Asociación Cívica ha destacado en un comunicado que a mediados de mayo de este año, cuando el cierre de la brecha está a punto de concluir, dos de sus asociados e íntimos amigos de José Manuel Bueno deciden por su cuenta y a iniciativa particular, "nunca en nombre de la asociación", intentar el "mejor homenaje a su amigo: plasmar algún recuerdo en su honor en alguna de las piedras de la nueva construcción que cierra la brecha".

Elevada la petición a las autoridades oportunas "no tardaron en recibir respuesta afirmativa y aprobación" en la persona del entonces concejal de Gabinete de Proyectos y máximo responsable de la obra, con el conocimiento de la arquitecta municipal, autora del proyecto, y la "necesaria" colaboración de la empresa ejecutora.

"Nunca buscaron nuestros amigos publicidad ni ostentación alguna. El objetivo era ofrecer un discreto, elegante y sentido homenaje a nuestro inolvidable amigo, maestro y guía", ha abundado la Cívica, que "cierra filas" con sus socios y muestra públicamente su "total" apoyo y adhesión a una iniciativa "tan bella y conmovedora".

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Gema Cortés ha ofrecido este martes una rueda de prensa para informar sobre los asuntos abordados en la Junta de Gobierno Local, que ha aprobado el presupuesto, con un importe de 12.000 euros, para la celebración de la fiesta de Fin de Año infantil que tiene lugar en la mañana del 31 de diciembre en la Plaza de España, para que los más pequeños y sus familias puedan festejar el año nuevo y despedir el viejo sin esperar a la medianoche y tomar las uvas junto a música o juegos.

También en relación a la Navidad, se ha dado cuenta de la aprobación del presupuesto para la exposición de dioramas por 12.000 euros por un lado; así como por otro lado a una propuesta por valor de 180.000 euros para actividades para dicho periodo del año y relacionadas en general con el Mercado Navideño que se instala cada año en el Paseo de San Francisco, como son el alquiler de las casetas, la iluminación e instalación eléctrica, el sonido o las actividades lúdicas.

Asimismo y entre otros asuntos ha destacado la aprobación del gasto y adjudicación para la contratación del mantenimiento integral de los equipos de protección respiratoria incluida la botella de aire comprimido para el servicio de bomberos, con el Centro Tecnológico del Metal como adjudicatario con un importe de 4.822,98 euros.

A continuación, la edil 'popular' ha expresado que el gobierno local quiere sumarse en este día "tan importante" para la historia de España como es la jura ante las Cortes de la Constitución por la heredera al trono la Princesa Leonor, que alcanza su mayoría de edad, y a la que han querido felicitar.

Al mismo tiempo, ha incidido en que se trata de una jornada "importante" para la historia del país dado que se está en un momento en el que el futuro del mismo "se dibuja incierto, con una enorme inestabilidad política y un bloqueo parlamentario", el cual se está viviendo "en estos momentos".

"Nada mejor que la defensa de la Constitución por parte de la heredera para contribuir a definir un horizonte de certeza y un horizonte de confianza", ha concluido.