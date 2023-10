El presupuesto de la Diputación de Badajoz alcanzará por primera vez los 300 millones

El equipo de gobierno de la Diputación de Badajoz se ha reunido este lunes en Barcarrota para terminar de "perfilar" su presupuesto de cara al próximo año 2024, que, tal y como ha avanzado el presidente de la Institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, por primera vez alcanzará los “300 millones de euros” de importe.

Así pues, con esta reunión preparatoria en la localidad barcarroteña, se continúa con la tradición de visitar distintos puntos de la provincia para "terminar de ajustar" las cuentas del próximo ejercicio.

En esta ocasión, el presidente se ha reunido con los diputados provinciales en el salón de plenos del Ayuntamiento de Barcarrota, localidad en la que permanecerán durante toda la jornada de este lunes y estarán este martes, hasta el mediodía.

En este sentido, Gallardo ha precisado que se trata de una reunión de reflexión. “Aquellos proyectos que se basan en un liderazgo compartido, son aquellos que realmente tienen éxito. Y la escucha activa primero parte de la calle, eso se incorpora a tu propio equipo y éste luego debe reflexionar sobre aquellas cuestiones que entendemos que son de mucho interés y hay que ponerlas en marcha”, ha argumentado.

A este respecto, ha añadido que "nunca vamos a presentar un presupuesto que esté basado en buenos titulares de prensa, pero que se quedan ahí y nadie vuelve ya a recordarlos”, tal y como informa la Diputación pacense en una nota de prensa.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Igualmente, el presidente ha recordado que este año se mantiene el porcentaje de participación social, ya que está en marcha la segunda edición Presupuestos Participativos Provinciales, para cuya presentación de propuestas estuvo abierto el plazo este pasado verano. En esta ocasión, se presentaron 84 iniciativas y tras la valoración y análisis de las mismas por los equipos técnicos, se incorporarán al presupuesto las que se han considerado viables.

Además, tras la presentación de propuestas y valoración, en breve se abrirá el periodo de votación para que los ciudadanos elijan las que se acabarán costeando por la Diputación. En concreto, el importe total que se destinará para financiar los proyectos elegidos dentro de los Presupuestos Provinciales Participativos es de 2,98 millones de euros.

Esta cantidad se distribuye entre las 14 delegaciones territoriales de la provincia: Campiña Sur, Comarca de Olivenza, La Serena, La Siberia, Lácara-Los Baldíos, Municipios Centro, Serena-Vegas Altas, Sierra Suroeste, Tentudía, Tierra de Barros, Tierra de Barros-Río Matachel, Vegas Bajas y Zafra-Río Bodión.

Cabe destacar que esta iniciativa solo era de aplicación en el ámbito de las entidades locales de la provincia de Badajoz de menos de 20.000 habitantes.

IGUALDAD

Otro de los pilares del nuevo presupuesto será la igualdad. A este respecto, tal y como ha precisado Gallardo, “esta Diputación tiene un firme compromiso” en este asunto y de hecho ha contrapuesto los 181.000 euros que se destinaron en 2015 a políticas de igualdad, cuando accedió a la presidencia, con los más de 2 millones de euros que se destinarán en el ejercicio de 2024.

“Esto ha hecho mucho mejor a esta casa, por lo que significa incorporar al 50 por ciento del talento”, ha afirmado el responsable, quien también ha apuntado la habilitación de fondos para la puesta en marcha del nuevo organismo autónomo Restaura, “que pretende asumir competencias, pero también riesgos, ya que el urbanismo es muy complejo y cuando se desarrolla desde tanta proximidad, como es del Ayuntamiento al vecino en pueblos pequeños, muchas veces te guías por no molestar al vecino y dejas atrás la legalidad”.

Por tanto, el compromiso de la Diputación con este organismo es “proteger a los alcaldes, al mismo tiempo que queda restaurada la legalidad en todas las cuestiones de disciplina urbanística”.

Al mismo tiempo, respecto al capítulo de inversiones, volverá a ser un pilar importante, alcanzando los 27 millones de euros iniciales. No faltarán los planes como el Diputación Contigo, Reto Demográfico e, incluso, un nuevo plan de empleo local. Asimismo, una cantidad importante del presupuesto para el 2024 se volcará en la tecnología y la ciberseguridad para proteger a las empresas.

A colación de esto último, ha considerado que van a ser "útiles" para el bien del conjunto de la provincia y, por ende, para la región. En este sentido, preguntado por el apoyo de la oposición al mismo, ha apuntado que “siempre hacemos un presupuesto en función de la confianza mayoritaria de los ciudadanos; por tanto, serán los presupuestos del gobierno. No obstante, si son bienvenidos por la oposición, lo agradecemos”.

Eso sí, Gallardo ha dejado clara una cuestión. Y es que “desde luego, no serán unos presupuestos con los que nadie se sentirá incómodo, porque no son sectarios y protegen las políticas locales. Y no vamos a permitir que se dañen, desde otras instituciones, políticas que para nosotros son esenciales, como puede ser la igualdad o inversiones en los distintos municipios”, ha precisado.

De la misma forma, ha añadido: “Estamos viendo como inversiones que estaban planteadas por gobiernos anteriores empiezan a ser eliminadas, simple y llanamente por una cuestión territorial. Y aunque nosotros queremos colaboración y respeto institucional, también mantenemos el compromiso de no agredir a nadie en función de lo que ha votado”, ha precisado.

Por su parte, el alcalde de Barcarrota, Miguel Rodríguez, ha querido agradecer al presidente de la Diputación de Badajoz que haya elegido su localidad para debatir los presupuestos para el año 2024. Y es que, como ha dicho, la institución provincial “se ha convertido en el principal apoyo y protección de las entidades locales”.

Una vez cerrado el documento, el presidente de la Diputación de Badajoz dará a conocer las líneas del presupuesto del próximo año en el transcurso de una rueda de prensa que se celebrará durante el mes de noviembre, también en Barcarrota.