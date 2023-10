La investigación de las fotos en Almendralejo con inteligencia artificial será "lenta"

Ep.



La investigación del caso de las fotos en Almendralejo con inteligencia artificial será "necesariamente larga" y "lenta" debido a que hay "muchas" personas implicadas en el mismo, tanto como sujetos activos como pasivos.



Así, la Fiscalía con la ayuda de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado continúan con dicha investigación, en la que actualmente "no hay ninguna novedad" y que, en todo caso, será "lenta".



De este modo lo ha señalado el fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, a preguntas de los medios antes de reunirse este miércoles en Mérida con la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, para presentarle la Memoria Anual de la Fiscalía.



"No hay ninguna novedad. Se sigue investigando, es una investigación que ha de ser necesariamente larga, porque hay muchas personas implicadas tanto como sujetos activos como pasivos", ha señalado Montero Juanes, quien ha añadido que en el citado caso "hay redes sociales que se han utilizado, y por lo tanto es una investigación lenta que se está haciendo por parte de la Fiscalía con la ayuda de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado".



Además, ha añadido que en todo caso "no hay que olvidar" que "todos" los presuntos autores de los hechos son menores de edad y que, en consecuencia, "aunque los delitos son los recogidos en el Código Penal el tratamiento es completamente distinto".



Así, ha añadido que en este sentido "no se trata tanto de sancionar sino de adoptar las medidas que sean pertinentes para que estos hechos no vuelvan a ocurrir", ha señalado.