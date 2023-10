La Rucab de Fundación CB en Badajoz organiza una jornada de donación de sangre

La Residencia Universitaria de Fundación CB en Badajoz (Rucab) ha organizado este miércoles, 25 de octubre, una jornada de donación de sangre, junto al Banco de Sangre de Extremadura y la Hermandad de Donantes de Sangre de Badajoz, para reponer las reservas del banco.

Para ello, se solicita la colaboración ciudadana, tanto de residentes como público en general, para asistir en horario de 16:30 a 20:00 horas a la residencia universitaria, donde todos los interesados podrán colaborar y para lo cual los condicionantes para la donación de sangre incluyen tener entre 18 y 65 años, un peso no inferior a 50 kilos, no estar en ayunas y no haber comido exceso de grasas en las dos horas previas.

Los hombres pueden donar sangre un máximo de cuatro veces al año y las mujeres tres veces al año, y entre cada donación tiene que pasar un mínimo de dos meses, según indica en una nota de prensa Fundación CB, que ha agregado que hay que tener un buen estado de salud.

Al mismo tiempo, ha citado las exclusiones temporales, como seis meses por haber padecido herpes zoster, mononucleosis, infecciones, toxoplasmosis, haber visitado zona endémica de paludismo, y/o enfermedad de Chags y estar asintomático (consultar países), o por haber tenido un parto o aborto; cuatro meses por convivir con un enfermo de hepatitis B, hepatitis C o infección por VIH, o haberse realizado piercing, tatuaje o acupuntura o de un mes por recibir tratamientos de proscar, propecina o racután.

No se ha demostrado científicamente que la covid se transmita por la sangre, así que las personas que han pasado el virus de manera asintomática o leve podrán donar a los siete días, siempre y cuando los síntomas no sean agudos. Si se está recién vacunado también se puede donar.