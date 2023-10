La Diputación desea entrar "lo antes posible" en el Consorcio del Casco Antiguo de Badajoz

Ep.

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha avanzado que ha dado "instrucciones" para que la institución provincial entre "lo antes posible" en el Consorcio del Casco Antiguo de la capital pacense.

"Es un consorcio que en su día yo fui partícipe del mismo, pues no hay ninguna duda de que vamos a estar. Es que la Diputación no podía avanzar porque no se ha avanzado por parte de otras instituciones", ha señalado Gallardo al respecto a preguntas de los medios en Mérida tras una reunión institucional mantenida este viernes --junto al presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales-- con la presidenta de la Junta.

Así, ha añadido que la Diputación Provincia va a "estar" en el citado consorcio junto al resto de instituciones como la Junta y el ayuntamiento de la capital pacense, "cada uno en la participación proporcional que se determinó en su momento".

"En cualquier caso, insisto, ¿el Consorcio de Badajoz a quién beneficia? ¿A los ciudadanos de Badajoz? Pues ahí tiene que estar la diputación, el ayuntamiento y la Junta de Extremadura cada uno en la participación proporcional que se determinó en su momento", ha sentenciado Miguel Ángel Gallardo, quien ha avanzado que ha dado "instrucciones" para que la entrada de la diputación provincial en dicho consorcio "se haga lo antes posible".