Junta y Ayuntamiento Badajoz: Solución de Los Pinos pasa por llevar al Hospital Provincial

La Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz han mantenido que la solución "definitiva" del Centro de Salud Zona Centro tras las grietas surgidas en el centro denominado 'Los Pinos' que da servicio a la zona centro de la ciudad, pasa por el traslado al antiguo hospital provincial, actual 'Hospital - Centro Vivo', en relación a lo cual la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha aseverado que están trabajando "para que sea así".

Tras la reunión mantenida sobre los principales problemas sanitarios que tiene la ciudad entre el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, y la consejera de Salud, esta última ha explicado en declaraciones a los medios que uno que "principalmente preocupa" a la Consejería es el Centro de Salud Zona Centro, que recorrerá al concluir esta visita para escuchar a los trabajadores del Servicio Extremeño de Salud y a los usuarios.

Y es que, como ha incidido, "antes de tomar una decisión en el despacho nosotros queremos bajar a la calle, a donde están ellos, y a que nos cuenten y tenerlo en cuenta para buscar una solución a este problema que lleva sobre la mesa más de cinco años y que el gobierno saliente no ha sido capaz de darle una solución", a continuación de lo cual ha remarcado que su objetivo es darle una solución "a corto plazo en la medida de lo posible".

Sin embargo, no va a tomar una decisión hasta que no escuche a los trabajadores que están "día a día" en ese centro de salud que, reconoce, "no está por supuesto en las mejores condiciones", al tiempo que ha hecho hincapié en que el traslado de 'Los Pinos' al antiguo hospital provincial "está sobre la mesa", para lo cual el presupuesto es "alto", y en que siguen trabajando para que se haga "una realidad", pero que no van a "vender como certeza" algo que a día de hoy no pueden "constatar".

En este punto, ha reconocido que se encontraron un proyecto "muy en pañales" cuando se hizo el traspaso del gobierno regional al actual, así como un proyecto en el que se tiene que trabajar "mucho" antes de que sea una realidad, de manera tal que ha asegurado que no van a contarlo como realidad hasta que no lo sea y que su intención es que se haga "realidad".

No obstante, se trata de una obra "con una solución a largo plazo" y desde la Consejería no quieren tardar "otros cinco años como ha tardado el gobierno anterior" para darle una solución a estos usuarios y trabajadores, al hilo de lo cual ha apuntillado que "no es de recibo que lleven cinco años con medidores de grietas y nadie haya mirado a darles una solución".

"Si espero a tener la obra del hospital provincial tardaré de nuevo años en darle una solución, y no es la intención de esta consejera", ha abundado, junto con que "la intención es darle una solución que sea lo menos incómoda, a ser posible lo más cómoda, a usuarios y trabajadores a corto plazo", para lo cual se están estudiando alternativas, pero no ha querido aportar mas detalles "hasta que no sea una certeza".

En cualquier caso, están "barajando muchas posibilidades", pero antes de tomar una decisión quiere visitar el centro de salud en cuestión y escuchar a trabajadores y a usuarios, según García Espada, que ha avanzado que cuando esté la decisión tomada se hará público y se informará, "pero será una decisión de certeza, antes no".

Otro de los temas que abordados entre la consejera y el alcalde pasa por la solución para la salida del nuevo aparcamiento del Hospital Universitario de Badajoz con su conexión con la avenida de Elvas a su paso por la Universidad de Extremadura, al hilo de lo cual la consejera ha incidido en que "de nuevo" se encuentran que no se había dado ninguna respuesta desde la Junta "en más de dos años" que llevan gestionando una solución desde el ayuntamiento y la Universidad con ellos.

Así, quieren darle una solución, "de nuevo en la medida de lo posible en corto plazo", para que el nuevo aparcamiento del Universitario tenga su acceso a la avenida de Elvas, ha abundado la consejera, que respecto a otros temas sanitarios referentes a la ciudad, como que haya nuevos centros de salud en Las Vaguadas o en la zona de la Avenida de Elvas, ha dicho que esas peticiones se conocen desde la Consejería de Salud y Servicios Sociales, y se harán realidad cuando se puedan materializar y que son un gobierno "de certeza" y las cuentan cuando "se materializan".

En este punto, la consejera ha avanzado su idea de visitar todas las área de salud, que donde haya un problema allí va a estar y cuando haya que tomar decisiones, que ya tienen "muchas sobre la mesa", antes de adoptarlas van a escuchar "a todo el mundo" y a usuarios y trabajadores en aras de tomar medidas que, en "lo posible" les permita seguir prestando servicio y a la vez mejorar infraestructuras o la calidad de esos servicios.

"EL OBJETIVO FINAL ES EL TRASLADO AL HOSPITAL PROVINCIAL"

Por su parte, Ignacio Gragera ha planteado que lo que tienen "claro" ambos es que el traslado de 'Los Pinos' "se tiene que realizar" y que "el objetivo final es el traslado al hospital provincial", y que le ha pedido a la consejera, que lo conoce y también la Consejería porque llevan "mucho tiempo" pidiéndolo, que se intenten agilizar esos plazos.

Asimismo e "independientemente de ese traslado definitivo al hospital provincial", para Gragera "tiene que haber alternativa más a corto plazo" y "tiene que haber un traslado tanto de los usuarios como de los profesionales que prestan servicio en el Centro de Salud Zona Centro", entre otras cosas por la situación del edificio, ante lo cual lo que se plantea la propia consejera y desde el ayuntamiento es "esas alternativas a corto plazo que se están estudiando" y que las mismas "no supongan un perjuicio ni para los profesionales, ni sobre todo para los usuarios".

De esta manera, se están buscando alternativas en el entorno de la Ronda del Pilar y de la zona centro y van a intentar ver qué opciones podría haber "a corto plazo", según Gragera, que ha reiterado que el "objetivo final" es el traslado "definitivo" al hospital provincial, lo cual no es una obra que se haga "en dos días", y que se trabajará en conjunto en la elaboración de un proyecto "real y definitivo" que permita que ese centro de salud se pueda instalar "definitivamente" en el antiguo hospital "ya para siempre".

Sobre el aparcamiento del Hospital Universitario, el regidor ha expuesto que llevan dos años "intentando advertir, avisar, poner encima de la mesa" las dificultades que se iban a producir como consecuencia del traslado del aparcamiento, y ha afeado al exconsejero de Sanidad, José María Vergeles, que haya dicho que "lo más urgente y lo más importante era la conexión". "Ya se podía haber aplicado el cuento hace dos años cuando empezamos a decirle que lo más importante era la conexión", ha apuntado Gragera.

Finalmente, ha explicado que están hablando con la Junta y que les han informado sobre la situación en la que se encuentra, tanto en el sentido de cuánto costaría esa obra de conexión como en relación a la movilidad, sobre lo que ha advertido que se tenga "claro" que una vez que se abra el aparcamiento y hasta que no se solucione la conexión, "seguramente y por desgracia durante un tiempo" se podrían provocar "molestias" a los usuarios, estudiantes y trabajadores de la UEx.

Así, ha remarcado que la Junta de Extremadura ya está trabajando para dotar los medios económicos "suficientes" para hacer esa conexión y darle una solución a este respecto, y que desde el consistorio habilitarán mecanismos de ordenación del tráfico para que, a través del campus, "en caso de ser necesario", se pueda acceder y salir a ese nuevo aparcamiento.