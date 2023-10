Desactiva el Plan Municipal de Emergencia de Badajoz, aunque se mantiene la vigilancia

Ep

El Ayuntamiento de Badajoz ha desactivado este viernes, día 20, el Plan Municipal de Emergencia debido a las fuertes rachas de viento y lluvia que han tenido lugar durante la jornada del jueves provocadas por la borrasca 'Aline', aunque mantiene el servicio de vigilancia "continuo".



La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que ya no hay avisos vigentes en la región desde medianoche, por lo que se retoma la actividad de los espacios municipales y se abren al público los parques y jardines, instalaciones municipales y deportivas cerradas "por precaución" en la ciudad y en sus pedanías.



A este respecto, según indica el Ayuntamiento de Badajoz en nota de prensa, el temporal ha provocado daños materiales en diferentes espacios de la ciudad, en su mayoría caídas de árboles, con una treintena afectados, o desperfectos en instalaciones eléctricas o deportivas como lonas o superficies.



En estos momentos, los servicios municipales continúan en la labor de reparación y evaluación de daños; y durante la jornada los responsables municipales han permanecido en "permanente" contacto con Delegación del Gobierno, Junta de Extremadura, Centro de Emergencias 112 y la Confederación Hidrográfica del Guadiana con el fin de maximizar los recursos.



ALCALDE DE BADAJOZ



A preguntas de los periodistas sobre este asunto, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha confirmado que a partir de la mañana de este viernes van a desactivar el citado plan de emergencia, "sin perjuicio de mantener el sistema de vigilancia continuo", así como que los parques se abrirán de nuevo una vez que se haga una valoración de los posibles daños, dado que no son solo los árboles que se han caído, sino que hay que revisar "en profundidad" el estado de la arboleda en los diferentes parques.



Así y una vez que den las circunstancias y las condiciones para su reapertura se volverán a abrir, tras lo que ha matizado que el problema era sobre todo el viento, que parece que amainará aunque vuelva la lluvia, de modo que "obviamente" se tiene que hacer una revisión de la arboleda para evitar que se puedan producir incidentes en los próximos días.



Sobre las incidencias producidas, ha señalado que han sido "muchas", como ramas caídas o inundaciones en algunas zonas como consecuencia de la "tromba" de agua que cayó, 66 litros este jueves en Badajoz en "escasas" cuatro horas, "con lo cual las balsas de agua como ha pasado a lo largo y ancho del país se produjeron", y al hilo de lo cual ha agradecido a los servicios de emergencia municipal su predisposición y trabajo "desde el minuto uno y con carácter previo", cuando ya estuvieron en la calle intentando preparar la ciudad "para la que se nos venía encima".



EVACUACIÓN PREVENTIVA



Gragera se ha referido también a la evacuación preventiva de unas 60 personas y 50 animales en las Casas Aisladas de Valdebótoa y de Gévora, a tenor de lo cual ha remarcado que esas personas han vuelto a sus domicilios y que en todo caso van a mantener el dispositivo de aviso por si vieran que, en las próximas horas, el cauce del río Gévora y del Zapatón "subiera más de la cuenta".



Al mismo tiempo, ha destacado que "afortunadamente" no se han tenido que lamentar daños materiales tampoco de importancia en las Casas Aisladas como consecuencia de las crecidas del río Zapatón y el Gévora, pero que hay que mantener "la precaución y la alerta" porque "todavía a día de hoy" siguen recibiendo agua esos caudales de arroyos o riberas.



También se está en "continua" colaboración y comunicación con la Confederación Hidrográfica para saber cómo está la situación tanto del canal de Montijo y del río Guadiana, como de la presa de Villar del Rey que este jueves a última hora de la tarde estaba casi al 80 por ciento de capacidad, ante lo que ha avanzado que hay que prepararse "quizás" para que en los próximos días u horas se pueda producir una laminación de agua o subir el caudal.



No obstante, ha insistido, todos los servicios de emergencia y protección están activados para que puedan dar aviso en caso de que vean que el cauce sube, como también están "preparados" en una ciudad con cuatro ríos y un gran número de arroyos, al tiempo que ha esperado que, a partir del domingo, si llueve lo haga "de manera más moderada" y ha lamentado que se está convirtiendo en costumbre que caigan trombas de agua en la ciudad en horas "muy concentradas" y días también "muy concentrados".



Finalmente, el alcalde ha reconocido que este jueves ha sido un día "intenso" en el que se tuvieron que atender "muchísimas incidencias", entre las que ha resaltado algunas inundaciones en viviendas y ante lo que, en lo particular, le "sabe muy mal" ver situaciones particulares y personales de gente que "por desgracia" sufre este tipo de incidentes, que "desde luego no es plato de buen gusto", tras lo que ha mandado su ánimo y abrazo y ha confiado en que "pronto" se pueda recuperar "la total normalidad".