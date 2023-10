Obras del camino cubierto a la Alcazaba de Badajoz permitirán su visita también de noche

Ep

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha avanzado sobre las obras de recuperación del camino cubierto desde el parque de la Legión hasta la puerta del Alpéndiz de la Alcazaba que comenzaban esta semana que tendrán un periodo de ejecución "corto".

Sobre esta obra con unos 340.000 euros de presupuesto con cargo a la Estrategia DUSI, ha agregado que tendrá un periodo de ejecución "corto" porque "es verdad que no es una obra que más allá de la arqueología y la supervisión, que ya están en ello, tenga especial complejidad" pues, "no dejan de ser espacios exteriores que ahora hay que ir limpiando y definiendo", también para dotarlo de mobiliario para que sea visitable, y que esté "bien iluminado para que podamos recorrerlo sin ningún tipo de problemas, también en horario nocturno".

Este camino cubierto conecta a Alcazaba con el Parque de la Legión, cuya recuperación se contempla con cargo al Plan de Impulso de este año, junto a otras actuaciones tales como referidas a distintas instalaciones deportivas, al hilo de lo cual el alcalde ha recordado que también hay proyectos de dicho tipo de espacios dirigidos al deporte que están pendientes de ejecución del Plan de Impulso anterior, y ha reafirmado el objetivo de ir mejorando "poco a poco todas las instalaciones municipales".

En este sentido, ha aseverado que, como se ha dicho en estos días, se ha solicitado la colaboración del resto de administraciones y de instituciones, para que les "echen una mano" en la actualización de esas instalaciones y la ampliación y mejora de las mismas, porque desde Badajoz se tiene que "aspirar a ser una ciudad con unas instalaciones de primer orden, de primer nivel" y que permitan, como anunció este jueves, poder aspirar a ser subsede, centro de entrenamiento, del Mundial 2030.

Según el alcalde, "ese es el objetivo, para eso hay que trabajar, hay que ir haciendo cosas, ir haciendo camino, pero estoy convencido de que vamos a conseguir poner a la ciudad en el lugar que se merece a nivel de instalaciones deportivas también".

Asimismo, ha admitido que los requisitos que se piden para ser subsede del Mundial "a día de hoy no se cumplen", pero que "no es una obligación el cumplirlos ya".

Así, ha continuado, lo que hay que tener es "un compromiso de tenerlos cumplidos antes de una determinada fecha", a la vez que ha incidido en que, además la ciudad en caso de ser elegida o seleccionada como subsede como centro de entrenamiento va a poder tener acceso a fondos que permitan acometer esas obras o proyectos necesarios para cumplir con los requisitos.

De este modo, ha pedido a la gente "prudencia" porque de este jueves a este viernes ha escuchado muchas opiniones, "en algún caso muy atrevidas, poco prudentes" y "en las que ya se establecía taxativamente que Badajoz no cumplía los requisitos", pero que "eso no es así", porque "cuando hay que cumplirlos es cuando la candidatura esté cerrada", algo que no ha tenido lugar como tampoco están elegidas las subsedes, "y hay un periodo de tiempo que son años, dicho por la propia federación española y por la propia candidatura, para poder cumplir esos requisitos que se piden".

Para Gragera, Badajoz tiene la capacidad de poder cumplir esos requisitos y en eso van a estar trabajando, de la mano de la federación y de la candidatura, a tenor de lo cual ha abogado por "tener claro que la ciudad tiene que pensar en grande" y "aspirar a grandes objetivos" y ser sede del Mundial "no era posible", al incluir requisitos como contar con un estadio de 40.000 espectadores que no se tiene y, "a corto plazo", "está claro" que no se puede aspirar a tener un campo de esas características.

"Pero para ser subsede sí, y yo creo que tenemos que aspirar a ello, tenemos que aprovecharnos de esta enorme oportunidad que va a brindar esa conexión obligada Madrid-Lisboa como consecuencia del Mundial", ha ahondado dado que ambas ciudades van a ser sedes "sí o sí" y están conectadas por Badajoz, que "por tanto" tiene que ser "epicentro" y "protagonista de este Mundial".

"Y quien piense en pequeño, quien piense que esto no se puede pues que se aparte, y nos deje a los que sí creemos en esto que podamos trabajar por que esto sea una realidad", ha dicho.