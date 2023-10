Plataforma Logística Badajoz "ahora mismo no tiene potencia eléctrica para más proyectos"

Ep.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría, ha señalado que la Plataforma Logística de Badajoz "ahora mismo no tiene potencia eléctrica para que se alberguen más proyectos de los que ya están comprometidos en la primera fase y no la va a tener posiblemente hasta el 2026 o el 2027".

De este modo lo ha señalado a preguntas de los medios en una rueda de prensa este miércoles en Mérida tras indicar que el pasado lunes ha mantenido una reunión con Red Eléctrica y que la Junta está "trabajando" en la solución de la cuestión.

Para ello, ha adelantado que se montará un "equipo de trabajo" para beneficiarse de una posible modificación de la planificación de Red Eléctrica en esta materia que podría abrirse en torno al próximo mes de enero o febrero, y de cara a lo cual el objetivo es "tener clara" la demanda de potencia eléctrica que se necesita para todos los proyectos industriales en los que se está trabajando en Extremadura, así como la potencia realmente disponible ahora.

Así, tras explicar que Red Eléctrica realizó una planificación del 2021 a 2026 que se aprobó en Consejo de Ministros y que planteaba que se iba a suministrar "en principio sobre el papel" una subestación para poder ofrecer más potencia eléctrica en la Plataforma Logística de Badajoz, el consejero ha aclarado que "esa subestación está planificada para final de 2025, pero teniendo en cuenta los permisos ambientales y todos los trámites que lleva hace pensar que va a estar en 2026 o más bien en 2027".

Ante esta situación, la Junta está trabajando con Red Eléctrica porque "parece que puede ser que se abra una ventana para solicitar modificaciones sobre esa planificación en torno a enero-febrero", y ante ello se pretende "tener clara" la demanda de potencia eléctrica que se necesita para todos los proyectos industriales en los que se está trabajando en Extremadura y "tener clara" la potencia que hay disponible a través de Red Eléctrica, Iberdrola y Endesa, "y si hay diferencias intentar que Red Eléctrica las recoja en su planificación cuanto antes".

"Pero la realidad a día de hoy es que no podemos albergar nuevos proyectos en la Plataforma de Badajoz", ha afirmado Santamaría, quien ha dado a conocer que "hay empresas que se quieren instalar" en dicho enclave y que "no tienen potencia", lo que podría poner "en riesgo" la inversión. "Hay empresas que se quieren implantar en Badajoz y no tienen potencia", ha afirmado.

"La empresa no ha descartado la inversión, está esperando un poco a ver si las gestiones que hacemos con Red Eléctrica pueden fructificar y aunque tenga que retrasar un poco la puesta en marcha se puede implantar... Pero estamos poniendo en riesgo el proyecto por falta de suministro de potencia eléctrica, es una realidad", ha reconocido.

PROBLEMAS EN OTROS LUGARES DE LA REGIÓN

Por otra parte, preguntado sobre la situación de necesidad de potencia eléctrica en otras zonas de Extremadura como Mérida o Cáceres, el consejero ha comentado que en Red Eléctrica han sido "muy receptivos" sobre esta cuestión y se montará, por ello, un equipo de trabajo para estar preparados de cara a una posible modificación de la planificación, aunque ha reconocido que "efectivamente hay problemas de potencia eléctrica en varios puntos de Extremadura".

"La realidad es que nos encontramos casos como el de Badajoz", ha indicado, al tiempo que ha incidido en que "el problema es que estos despliegues por normativa por ejemplo si hay que hacer un nuevo tendido de alta tensión hay que hacer un estudio de impacto medioambiental durante un año", lo que "lleva una tramitación".

Así, tras apuntar que hay proyectos electrointensivos que "en siete o ocho meses podrían estar funcionando y que no lo van a hacer", ha incidido en que la Junta va intentar "de alguna manera que esos proyectos vayan aunque sea temporalmente donde hay posibilidad de suministro eléctrico".

"Habrá que tener una visión regional en tanto en cuanto no dispongamos de potencia eléctrica suficiente donde una empresa se quiera implantar", ha afirmado el consejero, quien ha aclarado en todo caso que "de momento" la Junta está trabajando con Red Eléctrica "para tener potencia donde las empresas se quieren implantar".