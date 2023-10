FIG Zafra 2023 concluye con "buenos resultados" en las subastas y expectativas superadas

Así, lo ha señalado el alcalde de Zafra, Juan Carlos Fernández, agradeciendo al comisario de Ferias, a los trabajadores del Ayuntamiento de Zafra y a los de la propia entidad por su "esfuerzo" para conseguir que todo haya salido "bien".



En segundo lugar, Fernández ha felicitado a las asociaciones ganaderas por su trabajo en la Feria de Zafra. Se ha referido a algunas "dificultades" surgidas al inicio del certamen (por la ausencia de las cabras), y ha anunciado que todos estos aspectos se tratarán en la Entidad Ferial, donde se quiere ir implementando "progresivamente" un Plan Estratégico de mejora y modernización del certamen. Todo ello con la colaboración de Feagas, la Federación de Asociaciones Ganaderas.



Sobre las cifras que se dan cada año sobre presencia de público, el alcalde cree que la FIG no cuenta actualmente con un sistema "fiable" que permita saber el número de personas que visitan el ferial.



Así, el primer edil no ha querido caer en la "autocomplacencia" porque en su opinión las cifras "llamativas" dadas en los últimos años son "algo exageradas" y hacen que se "pierda" la perspectiva de lo que "realmente" es importante en la Feria de Zafra, apunta en nota de prensa el consistorio segedano.



De este modo, el certamen ha sido "similar" al de ediciones anteriores, aunque ha habido un "enemigo difícil de combatir", que ha sido el intenso calor.



TRÁFICO MÁS FLUIDO



Por otra parte, en materia de seguridad, el tráfico ha sido "más fluido" y ha habido incremento de agentes de la Policía Local de varias localidades; y no hay que lamentar incidentes de "excesiva gravedad", pese a la "gran" afluencia de público, y se ha resaltado el trabajo de la Guardia Civil, Protección Civil y todos los servicios del Centro Médico Avanzado.



En lo comercial, "en general" los expositores están "contentos", aunque el alcalde comprende que cada uno, según los productos que venda, cuenta la feria "según sus propios resultados".



Sí ha anunciado que uno de los proyectos será invertir en mejorar los servicios que se prestan a los expositores, y ha incidido en que los "defectos" detectados intentarán subsanarse el próximo año.



También se ha referido Juan Carlos Fernández a la internacionalidad, en la que se ha avanzado y se han estrechado lazos con Rambouillet y Estremoz gracias al Día de las Ciudades Hermanadas; y ha anunciado que está previsto acudir a la Feria de París y seguir con contactos comerciales y económicos.



En este sentido, el alcalde ha avanzado que el próximo año la Feria de Zafra estará organizada "en su mayor parte" en el mes de abril.



Por último, ha agradecido la proyección y difusión que dan a la Feria Ganadera los diferentes medios de comunicación, y ha recordado que este año ha habido más de 140 profesionales acreditados.



SUBASTAS GANADERAS



Por otra parte, en la vertiente ganadera, el comisario Santiago Malpica ha destacado las numerosas jornadas técnicas y reuniones técnicas de todas las asociaciones ganaderas celebradas en el marco de la FIG. Ha habido "más ganado" que en otras ediciones y ha destacado sobre todo el "importante" incremento de vacuno.



Así, las subastas han sido "muy buenas", superando las expectativas, tanto en ovino como en vacuno.



Malpica ha dicho igualmente que dentro del Plan Estratégico se incluye la modernización de las naves y la incorporación de todo tipo de productos relacionados con la ganadería; y ha subrayado que hay que trabajar para que estén presentes en la feria todas las denominaciones de origen de Extremadura.