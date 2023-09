El Ayuntamiento de Badajoz aprueba los servicios extraordinarios de la Policía Local

Ep.

El pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado este jueves por unanimidad de los grupos del PP, PSOE y Vox una serie de reconocimientos extrajudiciales de crédito de expedientes de servicios extraordinarios de la Policía Local, pendientes de abono desde enero a abril de 2022 y que comprenden distintos eventos, como la Maratón y Vuelta al Baluarte, la Procesión de la Soledad en Semana Santa o el lunes de Carnaval cuyo importe total es de 11.782,55 euros.

En un sentido similar y también por unanimidad ha salido adelante un expediente de suplemento de crédito y de habilitación de crédito para cubrir las sustituciones y gratificaciones del Servicio de Bomberos, por una cuantía que asciende a 264.741,95 euros.

El concejal de Economía y Hacienda, Javier Gijón, ha intervenido en primer lugar en el debate de los abonos referidos a la Policía Local, en el que el concejal de Vox, Javier Liso, ha calificado como "muy positivo" que el ayuntamiento "se ponga al día" en el pago de las retribuciones de los agentes y ha esperado que se solucionen las incidencias "bastante numerosas" que se han producido de cara a los próximos presupuestos.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, ha valorado que a nivel de gestión política "deja mucho que desear" lo referido al Servicio de Bomberos y al de la Policía Local, y que respecto a este primer cuerpo son más de 200.000 euros los que se les van a pagar "por esas horas extraordinarias", "igual" que los expedientes del cuerpo policial municipal, aunque "todavía faltan por pagar" los del año 2021.

Y es que, para Cabezas, habría que hacer una "buena" gestión y control de estos dos cuerpos y no es la primera vez que los socialistas dicen que hay una "grandísima falta de previsión, de planificación y de programación en ambos servicios", al tiempo que ha reconocido que no asumen ni acaban de aceptar que tanto uno como otro "no estén bien controlados" ni "gestionados".

La concejala delegada de la Policía Local y Bomberos, Gema Correa, ha replicado a Cabezas que el expediente relativo a los bomberos se trata del abono de cuantías a los efectivos, en base a las gratificaciones correspondientes a la activación del sistema de respuesta por un lado, y por otro a las sustituciones e incidencias del exceso de festivos, al tiempo que ha remarcado que hay cosas que mejorar y que reorganizar "por supuesto que sí", pero que están "en ello".

Acto seguido, ha resaltado que se acaba de publicar la convocatoria de 12 plazas de agentes de la Policía, además de tres de oficiales en promoción interna, o que están a la espera de la incorporación de ocho agentes una vez hagan el curso de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, "que por cierto el coordinador anterior, su concejal, el señor Monroy, lo tuvo paralizado dos años porque no querían que se incorporasen ocho agentes a esta ciudad".

Cabezas ha respondido a su vez que le parece "de una bajeza política tremenda" acusar a alguien que no está en el pleno y que no puede defenderse ante una cuestión que Cortés "da por hecho" y que en el PSOE no comparten, tras lo que ha aludido a la relación personal de la concejala con el consejero de Presidencia, Abel Bautista, y a que tiene "información de primera mano".

En este punto, el alcalde, Ignacio Gragera, ha expuesto que es una "alusión personal" que ve "profundamente machista" y que no procede hacer referencia a las vinculaciones de cada uno en su casa o amistades y ha advertido que no tolerará "una sola referencia personal a nadie" y "sobre nadie", tras lo que Cabezas ha subrayado que se refiere a la "información privilegiada que tiene", al tiempo que ha considerado que "no se puede consentir" hacer unas declaraciones al no estar en el pleno el "interesado" o "acusado".

Asimismo, el socialista ha insistido en que entiende que Cortés tiene "información privilegiada, pero un poco distorsionada" y ha felicitado a Javier Monroy por haber sido sido un "magnífico" coordinador de la Aspex, mientras que la edil 'popular' ha concluido el debate señalando que ve una "bajeza política" incluir asuntos familiares y personales suyos en el pleno; que puede hablar de Monroy porque ha sido un cargo público; y que "por supuesto" tiene "mucha relación y mucha conversación" con Bautista, "como con el resto del Consejo de Gobierno".

OTROS ASUNTOS

La sesión plenaria también ha dado luz verde por unanimidad a una modificación puntual del Plan Especial de Ordenación, Protección y Actuación del Centro Histórico, dirigida a permitir la instalación de ascensores en edificios catalogados de esta zona de la ciudad, y en relación a lo cual el edil de Urbanismo, Carlos Urueña, ha explicado que llevan tiempo trabajando en esta modificación "como en otras muchas" en aras de mejorar dicho plan especial.

En este caso, ha detallado, quieren solucionar el problema de poder poner ascensores en el Casco Antiguo en los edificios que están catalogados con protección B, la cual de modo general dice que se tiene que tener una protección del exterior y de los espacios interiores, al hilo de lo cual ha matizado que, al no estar el hecho un catálogo de forma específica para cada elemento, "al final es una generalidad" que no permite desde Licencias poder definir en qué edificios se puede instalar o no dicho elemento.

Ante ello, la modificación pretende aclarar en qué casos se puede poner el ascensor, dónde o cuándo se pueden modificar elementos comunes, ante lo que "casi siempre" la "problemática" la tienen con el hueco de la escalera, según el edil, para quien es una modificación "muy importante" porque están afectados más de 100 edificios con esta protección, mientras que en el resto es "más sencillo" porque la protección C, la "más baja", "simplemente" protege la fachada, y otros no tienen protección y "en principio no hay problema para poder poner un ascensor".

Urueña ha avanzado igualmente en que esta es la primera de varias modificaciones que van a traer sobre este mismo plan especial y que otra es la posibilidad de poner placas fotovoltaicas en las cubiertas, que "ahora mismo aunque no está prohibido es complicado" porque al ser un casco antiguo hay que hacer un plan de impacto visual y ambiental y genera "bastantes problemas" al no haber una normativa "clara" en este punto; además de una modificación del catálogo en aras de volver a ver todos los elementos catalogados, o cuales deben estarlo o no.

En nombre del Grupo Socialista, Pedro Miranda se ha referido a esto último para "felicitarnos" y felicitar también a los vecinos de esta zona de la ciudad porque, con esta modificación puntual, se le resuelve "un problema" de los "muchos" que tienen desde "muchos" puntos de vista, y que en el PSOE creen que la solución no pasa por aprobar distintas modificaciones, sino que el equipo de gobierno debería estudiar la posibilidad de llevar a cabo una revisión integral del plan especial para que "las soluciones sean de una sola vez en un documento".

Al respecto, Gragera ha señalado que habrá cuestiones que puedan ir adelantando, "como esta" y otras que tarden "un poquito más", de modo tal que si esperan a la más complicado, "quizás" estos temas que van a redundar en beneficio de los vecinos "a lo mejor tendrían que esperar unos meses", por lo que prefieren que cuestiones de modificaciones que ya están terminadas las vayan poniendo en vigor para que los ciudadanos se puedan beneficiar "cuanto antes", aunque comparte con Miranda que hay que hacer una revisión del plan especial.