La Feria de Zafra contará con casi 500 expositores y un 30% más de ganado

La Feria Internacional Ganadera (FIG) de Zafra y 570ª Tradicional de San Miguel ha sido presentada por el presidente de la Entidad Ferial y alcalde de Zafra, Juan Carlos Fernández, y el comisario de Ferias, Santiago Malpica.



Este año ha destacado el aumento en el vacuno que, según los datos de la Federación Española de Asociaciones Ganaderas (Feagas), llega al 80% y, actualmente, se está procediendo a los saneamientos ganaderos aunque, el número de ejemplares pasará de los 2.200 en esta edición.



Un certamen en el que habrá casi 500 expositores multisectoriales y destaca la presencia de nuevas razas. Algunas de ellas ya habían visitado la feria previamente y en esta ocasión vendrán por primera vez con sus asociaciones ganaderas, como es el caso del asno andaluz, la raza vacuna Aberdeen-Angus y la ovina Dorper.



El presidente de la entidad ferial ha señalado que la FIG es el "principal evento" de Zafra, al ser "la mejor feria ganadera de España y una de las mejores de Europa", y "gracias al esfuerzo de todos están en disposición de acoger al numeroso público que nos visita esos días y de garantizar su seguridad".



Asimismo, ha asegurado que "lo más importante" es "ganar en calidad y no en cantidad", por lo que el nuevo equipo de gobierno ha presentado a la Entidad Ferial de Zafra un Plan Estratégico de Mejora para aumentar la competitividad de la FIG, analizar sus debilidades y lograr inversiones para invertirlas en infraestructuras y marketing, una petición que ya se ha trasladado a la Junta de Extremadura.



El presidente de la entidad también ha recalcado que hay "muy buenas expectativas" y que "si se quiere" que la feria siga siendo el escaparate del sector ganadero, se debe apostar por la "excelencia", siendo esta una edición de "transición" pues, hay que iniciar los cambios "necesarios" para "adaptarla a los nuevos tiempos" sin perder la tradición.



Además, Juan Carlos Fernández ha anunciado que este año se celebrará un Día de las Ciudades Hermanadas que contará con la presencia institucional de representantes de Estremoz (Portugal) y Rambouillet (Francia), aunque pretende ir "más allá" en el futuro con jornadas técnicas y exposiciones.



En relación con la idea de contar con la figura de un director general, debido a que el gerente se ha jubilado, ha explicado que sus funciones estarán más adaptadas a los nuevos tiempos, por lo que no van a "escatimar esfuerzos".



MÁS GANADO



Por otro lado, el comisario de Ferias, Santiago Malpica, ha incidido en el incremento en un 30 por ciento de la presencia de ganado en la feria, aunque la cifra exacta de animales "no se sabrá hasta que hayan finalizado los saneamientos ganaderos" que exigen el Ministerio de Agricultura y la Junta de Extremadura.



En esta edición, se incorporan nuevas asociaciones ganaderas de las razas Dorper, de ovino, y Abderdeen-Angus, de vacuno, y ejemplares de asno andaluz, que está en peligro de extinción, por lo que se han programado actividades para su divulgación.



En cuanto al resto de razas tradicionales de la FIG, Santiago Malpica ha indicado que se "mantienen" o "aumentan" su presencia, destacando en esta situación la Berrenda, que pasa de 80 a 175, y la Cabra Florida, que se incrementa de 60 a 160.



La feria contará con un amplio programa de jornadas técnicas y reuniones de expertos de los diferentes subsectores ganaderos, que garantizarán la profesionalización del certamen, y que se completará con las subastas oficiales.