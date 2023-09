El Papa nombra arzobispo coadjutor Archidiócesis Mérida-Badajoz a José Rodríguez Carballo

Ep.



El Papa Francisco, a través de la Nunciatura Apostólica, ha comunicado que Monseñor José Rodríguez Carballo, actual secretario del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedad de Vida Apostólica, ha sido nombrado como arzobispo coadjutor de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz.



Así lo ha dado a conocer el arzobispo de Mérida-Badajoz, Celso Morga, después de que presentara el pasado mes de enero la renuncia a su cargo al Papa al cumplir los 75 años.



Acompañado del vicario general, Francisco Maya, y el canciller secretario general, Carlos Torres, Celso Morga ha precisado que la intención de Rodríguez Carballo es tomar posesión el día 25 de noviembre en la Catedral de Badajoz, al tiempo que ha pedido que se rece por él y que "ya desde ahora" sea acogido "con todo el cariño, con todo el afecto, como es normal en Extremadura".



El arzobispo coadjutor es nombrado para ayudar al arzobispo diocesano, está dotado de facultades especiales y goza del derecho de sucesión, como establece el Código de Derecho Canónico, según el cual al quedar vacante la sede episcopal, el obispo coadjutor pasa "inmediatamente" a ser obispo de la diócesis para la que fue nombrado, con tal de que se hubiera tomado ya legítimamente posesión, y de manera que la sede episcopal no permanece desocupada.



Nacido en Lodoselo (Orense), José Rodríguez Carballo ha intervenido, vía streaming, en la comparecencia, en la que ha señalado que su "primer trabajo y servicio" a la Archidiócesis va a ser "escuchar", así como que llega "como discípulo" y "con las manos abiertas para dar y, sobre todo, para recibir", además de "con el corazón abierto".



"Por eso mi primer trabajo y servicio a la Diócesis va a ser escuchar, escuchar por supuesto a don Celso, con larga experiencia de pastor, escuchar al vicario general, a los distintos miembros de los consejos diocesanos, de las distintas comisiones y cómo no a los laicos", ha abundado, junto con que mientras el Señor les "conceda caminar juntos" a don Celso y a él mismo lo que el primero "tenga a bien" encomendarle está "dispuesto" a hacerlo.

MÁXIMA COLABORACIÓN Y TRABAJO EN COMÚN

Celso Morga, para quien Monseñor José Rodríguez se encontrará un pueblo fiel, muy sencillo y acogedor, ha considerado en relación a este proceso y cuánto tiempo podría seguir acompañando a la Archidiócesis que todos son "hijos de obediencia" y forman la Iglesia, cuya "barca la dirige el Santo Padre", por lo que "está en él y en aquellos que le ayudan en la congregación de obispos para realizar estos nombramientos", al tiempo que desconoce si el tiempo será "corto" aunque imagina en todo caso que será "breve".

En estos momentos, ha indicado, se dará "la máxima colaboración y un trabajo en común" que va a enriquecer a todos, así como que el curriculum de don José es "riquísimo" y tiene una experiencia de Iglesia universal "muy grande" y ha estado "muchos" años recorriendo "prácticamente toda" la iglesia siendo el ministro general de la Orden de franciscanos.

Al mismo tiempo, ha subrayado de la Archidiócesis que es una Iglesia particular "muy acogedora" y que se puede trabajar "muy bien", algo que distingue a los extremeños en general y a la propia Archidiócesis, "que uno se siente acogido".

El arzobispo ha destacado asimismo que se va a ayudar a Monseñor José Rodríguez para que su ministerio en la Archidiócesis sea "provechoso, fructífero, para nuestra comunidad diocesana", en una tierra que "no le va a poner problemas", pese a que la misión como obispo "siempre conlleva problemas y dificultades", a tenor de lo cual ha asegurado que se va a encontrar "muy acogido y muy feliz, si Dios quiere" y le ha trasladado la bienvenida de parte de toda la Archidiócesis.

A continuación, el canciller secretario general ha dado a conocer el curriculum de José Rodríguez Carballo, nacido en Lodoselo (Orense) el 11 de agosto de 1953, y que hizo su profesión de votos temporales el 9 de agosto de 1971 y el 8 de diciembre de 1976 su Profesión Solemne en la Orden de los Hermanos Menores, además de ser ordenado sacerdote en la Iglesia de San Salvador, Jerusalén, el 29 de junio de 1977.

El 6 de abril de 2013, su Santidad el Papa Francisco lo nombra secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.

GRATITUD, ILUSIÓN Y UNA IGLESIA MISIONERA

Monseñor José Rodríguez Carballo ha querido que su primera palabra entre la Archidiócesis sea la gratitud, al Señor y a su familia además de a la Provincia Franciscana de Santiago y a la Orden Franciscana, a las cuales pertenece, por ayudarle a crecer en los valores que hoy dan sentido a su existencia, también al Papa Francisco que, con este nombramiento, sigue manifestando su confianza en él mismo, y a Celso Morga, por la acogida fraterna que le ha dispensado.

"El carnet de identidad dice que llego a vosotros cargado de años, pero ese documento, aunque fehaciente, no puede saber que llego a vosotros cargado también de ilusión, con un gran deseo de conocer esa realidad eclesial", ha remarcado, para resaltar que, como Iglesia que peregrina en estas tierras de Mérida-Badajoz, el Señor les pide colaborar en la construcción de una Iglesia en salida hacia las fronteras existenciales y necesitadas del Evangelio, misionera y propositiva, abierta a una pastoral nueva en su ardor, en sus métodos y en sus expresiones.

Así lo quería San Juan Pablo II, ha incidido, al tiempo que se ha referido a una Iglesia misionera y propositiva que "no se refugie en el 'siempre se hizo así'", a una Iglesia que, "en estos momentos de crisis acumuladas", "no permanezca como mera espectadora, sino como parte activa en la ayuda a todas las personas que sufren la pobreza y la exclusión", o a una Iglesia "de comunión, al estilo de la Trinidad, tejedora de diálogo, en la que los ancianos y adultos transmitan el testigo de la fe a los más jóvenes, y en la que los jóvenes puedan profetizar y los ancianos tener visiones".

"Queridos hermanos: Ninguno de los que formamos parte de esta Iglesia particular que peregrina en Mérida-Badajoz podemos quedar mirándonos unos a otros. Hemos de mirar todos en la misma dirección, que no puede ser otra que el proyecto salvífico de Dios para los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Yo el primero", ha concluido, a la vez que ha expuesto que los desafíos que se tienen por delante son "muchos" y "solos no podemos enfrentarnos a ellos y menos todavía dar una respuesta adecuada", por lo que todos juntos "sí podemos".

Por último, en su intervención en una videollamada Rodríguez Carballo ha precisado que continuará hasta finales de octubre como secretario en funciones del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y que, por eso, no tomará posesión hasta el 25 de noviembre "más o menos", y ha avanzado que visitará la Iglesia de Mérida-Badajoz antes de esa fecha, pero "con la discreción que corresponde a un arzobispo coadjutor".