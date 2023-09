Gragera aborda con Guardiola proyectos "pendientes" y "estratégicos" como la Ronda Sur

Ep.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha abordado en una reunión con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, los proyectos "pendientes" y "estratégicos" en la ciudad, como la Ronda Sur o el Consorcio del Casco Antiguo.



En este sentido, ha valorado que "los grandes proyectos pendientes no han cambiado" respecto a hace dos años, pero que percibe que, tanto Guardiola como los consejeros, tienen "ganas de ayudar" a la capital pacense.



"Por desgracia son muchas cosas las que tenemos pendientes y lo que yo veo, yo noto y yo percibo es que ahora la cosa ha cambiado, y ahora es diferente, y tanto la presidenta como el resto de los consejeros pues lo que tienen son ganas de ayudar a la ciudad", ha señalado.



Así lo ha expuesto a preguntas de los medios sobre este encuentro mantenido este martes, a tenor del cual Gragera ha explicado que ha sido una primera toma de contacto con la presidenta de la Junta "aprovechando ya que vuelve la actividad al 100 por cien" en este mes y ha agradecido a la presidenta extremeña ese recibimiento, en el que han tratado los proyectos que están "pendientes" en la capital pacense a nivel estratégico.



Y es que, como ha incidido, "los grandes proyectos pendientes no han cambiado" con respecto a la reunión que tuvo hace dos años con el expresidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, puesto que "los proyectos son exactamente los mismos" y, por tanto, las reivindicaciones o peticiones que le hacen desde el ayuntamiento al Ejecutivo autonómico "son exactamente las mismas".



Entre ellas y en relación a los compromisos referidos a proyectos como la Ronda Sur, ha expuesto que "ahora toca" ponerse a trabajar con las consejerías y, de manera particular, con cada una de ellas para que todos esos proyectos "al final acaben avanzando de la mano de los consejeros".



Acto seguido, el alcalde de la capital pacense se ha mostrado "muy satisfecho" puesto que ha "notado una predisposición, unas ganas de trabajar en conjunto y, sobre todo, una voluntad de poder darle a la ciudad de Badajoz ese impulso que necesita y ese acompañamiento que necesita" y que "no había vivido hasta la fecha". "Como decía, hace un par de años teníamos una serie de proyectos pendientes en la ciudad que siguen siendo los mismos a día de hoy, eso no ha cambiado, y ahora lo que tenemos es el objetivo y el reto de avanzar sobre los mismos", ha aseverado.



Uno de esos proyectos es el Consorcio del Casco Antiguo, que está pendiente del acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta y en relación al cual ha avanzado que "en cuanto puedan meterlo" en el mismo se incluirá y avanzarán en la constitución de este ente, para empezar a trabajar, espera a la "mayor brevedad", sobre el mismo.



Igualmente y preguntado por si alguno de esos proyectos pendientes es más urgentes que otros, ha reconocido que se trata de "compromisos que ya están adquiridos y aprobados", como dicho Consorcio, la Ronda Sur o "también por supuesto" avanzar en la Plataforma Logística, esta última, ha recordado, abordada recientemente en una reunión con el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría.



PISCINA DE LA MARGEN DERECHA



Sobre la piscina de la margen derecha, cuyas obras están paradas y en cuya financiación participa también la Junta de Extremadura, Ignacio Gragera ha sostenido que "no debe haber ningún problema" con dicha financiación y ha apuntillado que "es una cuestión de voluntad" y de, en primer lugar, resolver la situación contractual que tienen con el adjudicatario actual, lo cual "depende" del ayuntamiento. "En eso estamos, en resolver ese contrato y en hacerlo cuanto antes mejor y de la manera más favorable posible para el ayuntamiento en cuanto a plazos", ha dicho.



A partir de ahí, ha continuado, se pondrán a trabajar en esa nueva financiación o "nuevo recálculo del proyecto para que no haya problemas en cuanto al precio" y volver a firmar con la Junta los convenios o las adendas "que sean necesarias para dotar presupuestariamente el proyecto", tras lo que ha expuesto, en relación a si no habrá que reintegrar financiación al Ejecutivo regional, que "si hay que devolverlo, luego se volverá a firmar para volver a recibirlo".



"Lo que vamos a hacer va a ser abonar las cuantías que se han abonado ahora con cargo a la parte de la cofinanciación municipal, y a partir de ahí firmar un nuevo convenio y volver a hacer funcionar y reiniciar esas obras, que es el objetivo de todos", ha subrayado, junto con que hay una parte del convenio entre el ayuntamiento y la Junta que está firmada y "desembolsada", de modo que si "no llega a buen término" ese convenio, como consecuencia de la quiebra de la empresa adjudicataria, se deberá "reformular".



A este respecto, ha hecho hincapié respecto a la forma jurídica, un nuevo convenio o una adenda, en que serán los técnicos los que tengan que decirles cuál es la mejor manera, pero que en todo caso el "compromiso" de cofinanciación y con el proyecto "queda absolutamente garantizado e intacto por parte, tanto del ayuntamiento, como de la Junta de Extremadura".



En relación a qué punto se encuentra esa resolución del contrato, ha precisado que han mandado una propuesta de resolución, a partir de la cual la empresa tiene unos días para contestar y espera sea de manera "favorable", en aras de poder resolverlo "sin mayor contratiempo", para llevar a cabo un "recálculo" del coste del proyecto y volver a sacarlo a licitación, mientras que en lo que a plazos se refiere, ha agregado que lleva dos años de alcalde y no ha querido darlos "nunca" porque sabe de las dificultades que tenía ese proyecto y las que tiene en la actualidad.



Asimismo, se ha referido a "las trabas que, seguramente, tanto administrativas como burocráticas" van a tener que "superar" y que lo que espera y desea es que consigan ir superándolas, "poco a poco, paso a paso, sin parar" y que "a la mayor brevedad", que desconoce "exactamente" cuando será pero espera que "más pronto que tarde", se pueda disfrutar de esa instalación "completamente terminada y a disposición de los vecinos".



ANTONIO CAVACASILLAS



Por último e interpelado por el hecho de que el primer teniente de alcalde, Antonio Cavacasillas, ha renunciado al desempeño de su labor en régimen de dedicación exclusiva, y a si va parejo a su renuncia del acta de concejal, Ignacio Gragera ha explicado que dicha renuncia se realiza como consecuencia de la incompatibilidad de que no se puedan percibir dos salarios públicos y ser él también diputado nacional tras las elecciones del 23 de julio, ante lo que ha optado por el sueldo del Congreso de los diputados.



"A partir de aquí él seguirá desempeñando su trabajo, entiendo que hasta que la situación a nivel nacional se aclare", ha concluido el alcalde, que ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios tras recibir al equipo del documental 'Death Café: La música de tu vida'.



Cabe señalar que el Boletín Oficial de la Provincia del pasado día 4 ha publicado un decreto del alcalde por el que, tras ser notificada la renuncia de Cavacasillas al desempeño de su labor en régimen de dedicación exclusiva, resuelve cambiar el desempeño de su labor en régimen de dedicación parcial (80 por ciento) a exclusiva a Juan Parejo, concejal de Deportes.