Más de 40.000 personas asistieron a las actividades de la 'Noche en blanco' de Badajoz

El Ayuntamiento de Badajoz ha destacado el "éxito" de la 'Noche en Blanco' celebrada el pasado sábado a pesar de la lluvia caída durante algunos momentos y que, sin embargo, no impidió que la noche transcurriera "prácticamente con normalidad", y que más de 40.000 personas asistieron.



Así lo ha destacado el concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, en el balance de esta decimosegunda edición de este evento, que se ha convertido "en una de las convocatorias imprescindibles a nivel cultural en la ciudad", y que según ha destacado, congregó a más de 40.000 personas que asistieron a las más de 100 actividades que mantuvieron su programación.



Por este motivo, la 'Noche en Blanco' pacense es ya una "cita ineludible dentro del calendario cultural de la ciudad", tal y como señala el Ayuntamiento de Badajoz en una nota de prensa, en la que reafirma su apuesta por "la cultura participativa y el ocio que llena de vida las calles de la ciudad".



Igualmente, apunta que aunque la mayoría del público es local, la ciudad recibió en su "noche mágica" a numerosos visitantes de toda la provincia y "gran volumen de público llegado desde Portugal".



ESPECTÁCULO INAUGURAL DE DRONES



En ese sentido, señala que "sorprendió especialmente" a los asistentes el espectáculo inaugural de drones que "levantó mucha expectación con un Puente de Palmas abarrotado".



Un espectáculo en el que 120 drones comenzaron a dibujar figuras en el cielo relacionadas con la ciudad aconpañadas de música, y el momento en el que reprodujeron las palabras 'Noche en Blanco' y 'Badajoz'arrancaba los aplausos del público.



Tras la inauguración, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, quiso agradecer "el trabajo de todo el equipo de la Concejalía de Cultura, para que un año más" la ciudad pueda echarse "a la calle y disfrutar" tras lo que ha deseado que "Badajoz se convierta en el epicentro de la cultura y que los vecinos disfruten de esta cita".



Además, destaca el Consitorio que el photocall luminoso de la Plaza de España fue uno de los protagonistas de la noche, ya que además de permitir que los participantes se llevaran un recuerdo en papel y digital, veían su imagen proyectada en el muro de la Catedral con efectos luminosos.



Eso sí, la lluvia no permitió algunas de las actuaciones programadas al aire libre, por lo que los asistentes apostaron por las actividades en interior, y en este contexto, las Casas Consistoriales, que registraron más de 7.500 visitas, fue uno de los edificios más visitados.



También la Giralda, la Ermita de la Soledad o la Catedral San Juan Bautista estuvieron en el listado de favoritos, ya que registraron colas en sus accesos, mientras que el jardín mágico de La Galera fue protagonista con una maravillosa recreación de sonido, luz, magia y naturaleza que provocaba emoción entre los visitantes que no podían evitar sacar sus móviles y cámaras de fotos.