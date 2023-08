PSOE Badajoz pide sustituir los pivotes de la Plaza Alta por bolardos acordes al entorno

El PSOE de Badajoz ha pedido al equipo de gobierno local que se retiren los pivotes de la Plaza Alta de la capital pacense y sustituirlos por bolardos.

En este sentido, el PSOE alerta de que los pivotes elegidos por el equipo de gobierno son "más propios del polígono industrial El Nevero que de un entorno histórico".

La formación añade que es "un poco de modernidad no vendría mal al equipo de gobierno y, aunque han tardado tres años en colocarlos, no ha debido ser tiempo suficiente para ver el catálogo de últimas novedades", considerando que los instalados en la Plaza Alta "no deben ser pivotes, sino bolardos, que no es lo mismo".

Ha explicado que "éstos son más gruesos y bajos. E incluso estaría bien colocar pilonas automáticas o semi automáticas (que descienden en pocos segundos, con tarjeta de acceso por proximidad, tags, lector de matrículas, numéricos) o postes con control de acceso".

En esta línea, apunta que ahora mismo los pivotes están retirados desde hace días de la plaza Alta y han vuelto provisionalmente las vallas.

"Y ha sido así para no estar quitándoles y poniéndoles, ya que funcionarios municipales están entrando y saliendo con vehículos de la plaza Alta por cuestiones de intendencia y resulta fatigoso ponerlos y quitarlos en cada viaje. Esta situación evidencia, que la solución buscada no es nada operativa", indica el PSOE.

Finalmente, la formación incide en que hay barriadas que precisan también pivotes o bolardos, una cosa u otra, y que un día los tuvieron como Cuartón Cortijo o la "necesidad" de puesta al día en los grupos de La Soledad.