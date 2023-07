En Clideba, novedoso procedimiento con semillas magnéticas para combatir el cáncer de mama

El hospital Quirónsalud Clideba de Badajoz ha incorporado a su cartera de servicios un novedoso procedimiento con "semillas magnéticas" para mejorar los tratamientos quirúrgicos de cáncer de mama.

En concreto, según ha explicado el cirujano de la Unidad de Mama de Quirónsalud Clideba, José Luis Amaya Lozano, la utilización de estas "semillas magnéticas" lo que permiten es ganar en agilidad mejorando así los tiempos de programación, reduciendo las consultas y la estancia hospitalaria.

La técnica se aplica en lesiones no palpables de cáncer de mama. Antes, para intervenir en este tipo de lesiones era necesario utilizar unos marcadores -arpones- preoperatorios que servían de guía al cirujano para actuar sobre estas lesiones no palpables (tumores, ganglios sospechosos, etc.). En esos casos existía la posibilidad de que hubiera un desplazamiento del marcador y debía intervenirse inmediatamente después de su instalación.

La nueva técnica consiste en el uso de un nuevo marcador magnético, que es como una pequeña semilla, son más precisos e indican al cirujano el lugar exacto donde debe actuar, lo que supone de gran ayuda a la hora de extirpar las lesiones no palpables de la mama y axila, pero con la ventaja de que no se desplaza y es una guía perfectamente fiable.

Según el doctor Amaya, con esta práctica además de lograr una mayor precesión en la intervención se generan menos complicaciones postoperatorias, menos alteraciones estéticas, menos reintervenciones y disminuye la estancia hospitalaria.



Gran avance

Por su parte, el responsable de la Unidad de Radiología Intervencionista del Hospital Quirónsalud Clideba, el Dr. Anselmo Macayo, ha explicado que se trata de un gran avance porque el radiólogo puede visualizar a través de una ecografía o una mamografía dónde está el ganglio afectado. Una vez localizado se coloca esta semilla para que así, cuando sea el turno del cirujano, se tenga una total precisión a la hora de localizar el punto a intervenir.

Además, otra ventaja que señalaba el Dr. Macayo es que este marcador se puede colocar incluso con varios días o semanas de antelación, sin que genere ningún tipo de problema o secuela en el paciente, lo que luego facilita la organización a la hora de intervenir quirúrgicamente.

Antes, ha recordado, era necesario encajar dos equipos para este tipo de intervenciones y ahora pueden actuar de manera independiente, aunque siempre coordinados.

En esta línea, el doctor Macayo destacaba que la mejora en la planificación de las intervenciones de mama con esta técnica permite más agilidad y mejora en los tiempos de actuación, algo que ya se ha probado en el Hospital Quirónsalud Clideba de Badajoz de manera muy satisfactoria y que no se puede realizar en ningún otro hospital de la capital pacense, ya sea público o privado, puesto que Clideba es el único que lo incluye en su cartera de servicios.

Esta técnica, remarcaba el doctor Amaya, es un paso más a una cirugía de total precisión, personalizada y que reduce secuelas y tiempo de recuperación, consiguiendo mayor precisión para el personal sanitario y una mejor experiencia para el paciente.

Unidad de la mama

Actualmente, el hospital Quirónsalud Clideba cuenta con una unidad especializada en la mama en la que se realiza toda la atención a las mujeres que puedan sufrir un cáncer y que comienza con el diagnóstico y el tratamiento, ya sea de forma precoz o quirúrgico, tanto para casos benignos como malignos.

Esta unidad está formada por un equipo multidisciplinar con ginecólogos, cirujanos, patólogos, radiólogos, oncólogos e incluso psicólogos para ofrecer apoyo a las mujeres afectadas de cáncer de mama, puesto que se produce un acompañamiento total, desde el diagnóstico y hasta el final, incluida la reconstrucción, en el caso de que fuera necesario, siempre empleando las últimas técnicas.