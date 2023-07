PSOE Badajoz pide creación del Consejo del Carnaval para empezar a preparar cita de 2024

Ep

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha pedido la creación del Consejo del Carnaval, y empezar así a preparar "ya" la próxima edición de esta Fiesta de Interés Turístico Internacional.

En este sentido, Cabezas ha afirmado que hay que llegar a septiembre "con los deberes hechos" antes de reunirse con los grupos del Carnaval, como también piden desde el PSOE "dejar de lado cualquier improvisación" y "madurar bien" el programa de la fiesta, en aras de no repetir los errores de la pasada edición, "que tantas críticas tuvo entre los carnavaleros".

Los socialistas han señalado en nota de prensa que "puede parecer pronto", pero que tras el verano "el tiempo se echa encima" y el 9 de febrero, que es cuando se iniciará el Carnaval de 2024, "no está tan lejos, con el martes 13 como festivo regional", así como que "hay mucho" que preparar, consensuar o definir para que la fiesta del próximo año "sea un éxito total, no solo de público, sino de aciertos en gestión y programación y que no se repitan los errores de la pasada edición".

A este respecto, el portavoz socialista ha insistido desde hace meses en la necesidad de crear un Consejo del Carnaval, tal y como contempla el Reglamento de Participación Ciudadana, que sea el "verdadero organizador y mantenedor de la fiesta". Un Consejo del Carnaval en el que estarían representados todos los carnavaleros, como comparsas, murgas, grupos menores o artefactos.

También asesores externos expertos en la fiesta con un dilatado compromiso con la misma desde hace años, personal relacionado con el turismo y el comercio de la ciudad, el propio Ayuntamiento de Badajoz, incluyendo a la oposición municipal, y otras administraciones, si así se considera necesario.

Así, Cabezas aboga por un Consejo del Carnaval "con poder de decisión" y que en el mismo "se decida qué se hace en Carnaval y cómo"; de ahí que vaya a presentar en el próximo pleno como iniciativa una moción para su puesta en marcha, "e imprimir así una cierta agilidad al proceso".

En su opinión, es importante aumentar el presupuesto del Carnaval de Badajoz, pues debe percibirse "como lo que es", una Fiesta de Interés Turístico Internacional; a la vez que hay áreas que se precisa "reforzar", como organización, producción, promoción, mejoras técnicas en el teatro y digitales de acceso a la información de la fiesta.

El presupuesto de este 2023 fue de 462.496,74 euros, un montante ligeramente superior al de la Feria de San Juan. En el Grupo Socialista cifran en un 28 por ciento el incremento que debiera consignarse para la principal fiesta de la ciudad en los próximos presupuestos de 2024, es decir, 129.500 euros más.

Finalmente, ve "evidente" que los Carnavales "nos exigen más" tras su declaración como Fiesta de Interés Internacional, "sobre todo" si son más días de celebración, pero también destaca que "no todo es cuestión de dinero" y que los errores de la última edición "se debieron principalmente a una deficiente gestión".