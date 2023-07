Vox no participa en el homenaje a Miguel Ángel Blanco por formar parte del mismo el PSOE

Ep

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Badajoz ha tomado la decisión de no levantarse en el homenaje llevado a cabo en el pleno celebrado en este miércoles en memoria de Miguel Ángel Blanco por formar parte del mismo el PSOE.

A este respecto, Vox ha expuesto, en declaraciones a los medios, que se toma "muy en serio" a las víctimas de ETA como para estar en los homenajes donde forme parte el PSOE, un "partido que lleva toda una legislatura blanqueando a los asesinos y verdugos de ETA".

Cabe señalar que este miércoles, en el pleno del Ayuntamiento de Badajoz, se ha guardado un minuto de silencio --en el que no se ha levantado Vox-- en homenaje a Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP en Ermua que fue secuestrado y asesinado el 13 de julio, hace 26 años, a manos de la banda terrorista ETA. Además, en dicho minuto también se ha recordado al recientemente fallecido Francisco Muñoz, que fue concejal del PSOE en el consistorio pacense.

En este sentido, el Grupo Municipal de Vox ha señalado que "siempre" ha expresado su "más enérgico rechazo a los cobardes asesinos que sembraron el terror durante décadas en España" y que "es tal que no" pueden "coincidir con el Grupo Socialista en ningún acto, ya que son los socios gubernamentales de Bildu".

Del mismo modo, Vox ha mostrado su "total respeto" por quien fuera concejal del ayuntamiento, Francisco Muñoz, y ha expresado su "más sentido pésame" a su familia y amigos.

Vox y PSOE han protagonizado en los plenos celebrados este miércoles una serie de rifirrafes, uno de ellos cuando Carlos Pérez Romero, de Vox, ha comenzado su intervención en el pleno de la Inmobiliaria Municipal señalando que van a hacer una oposición al actual gobierno local, replicando con ello al portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, que había dicho que desde la formación política que lidera Santiago Abascal no harían oposición al PP.

Ante ello, Romero ha acusado a Cabezas de haber hecho "una gran oposición" en la pasada legislatura, pero no al gobierno local sino a los ciudadanos de Badajoz.

El edil Ricardo Cabezas ha intervenido en ese momento para criticar que "no se entera dónde está", así como que el portavoz de Vox estaba en la playa, en alusión a la ausencia en el pleno de Marcelo Amarilla, y que Romero "no sabe dónde está", mientras el alcalde, Ignacio Gragera, ha espetado al socialista que no tenía el uso de la palabra y a Romero que se centrara en el punto del orden del día y que en su primera intervención procede saludar a los miembros de la corporación.