Ayuntamiento Badajoz saca a licitación iluminación interior de Alcazaba por 357.000 euros

El Ayuntamiento de Badajoz ha sacado a licitación el suministro e instalación de la iluminación interior de la Alcazaba por un presupuesto de 357.066,16 euros.



El contrato cuenta con diferentes apartados, como la iluminación del paseo de ronda y los muros arqueológicos cercanos al lienzo con 150 proyectores LED integrados en carcasa color piedra o la iluminación de los caminos internos con 40 farolas solares de madera, sin necesidad de cableado ni zanjas.



Este proyecto de iluminación tiene como objetivo hacer visitable tanto el paseo de ronda como el interior de la Alcazaba en horario nocturno, fomentando así el turismo a través de la iluminación. El plazo de ejecución es de dos meses y tiene un presupuesto de 357.066,16 euros, según indica el Ayuntamiento de Badajoz en su página web.



El alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, se ha referido a preguntas de los periodistas a este contrato, en relación al cual ha explicado que la idea es poner el valor el monumento durante todo el año, de manera tal que por la noche no se va a abrir, tal y como ya lo tenían decidido, y los fines de semana la Alcazaba permanecerá cerrada para evitar actos de vandalismo en el interior.



No obstante, ha continuado, durante ocho o nueve meses al año a partir de las 17,00, 18,00 o 19,00 horas de la tarde la Alcazaba "se deja de visitar por la noche porque no tiene una iluminación adecuada", por lo que eso es lo que quieren intentar evitar, tanto para visitarla como para embellecerla al ser un proyecto de iluminación artística y "sobre todo" de mejora de los entornos patrimoniales, que les va a permitir poder contar con una mejora en su iluminación y "una mejor venta" del propio patrimonio y de este recinto de origen árabe.



En este sentido, Gragera ha valorado que por la noche la Alcazaba se ve "bonita", pero que una vez que esté terminado el proyecto se podrá contemplar "mucho más bonita", dado que se van a actualizar los elementos de iluminación y van a intentar que todo el mundo se sienta "muy orgulloso de lo que tiene" y de lo que supone para la ciudad su monumento "más característico".



COMPROMISO CON LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO



En este contexto, el primer edil ha adelantado que van a seguir avanzando y que se trata de una muestra más del "compromiso" que tienen con la recuperación del patrimonio, que no es solo "a base de piedra", sino también del embellecimiento y la iluminación de los monumentos, a la par que ha destacado que, desde hace un tiempo, están "muy involucrados" con la recuperación patrimonial, aunque "por ahora y por desgracia" no han tenido "tampoco excesivo apoyo" por parte de otras administraciones.



"Nosotros seguimos haciendo camino, no vamos a parar, ni vamos a esperar a nadie, lo que vamos a intentar es, dentro de las posibilidades que tiene el Ayuntamiento de Badajoz, seguir haciendo obras y mejoras que hagan que la ciudad de Badajoz pueda lucir más bonita", ha subrayado, así como que los ciudadanos de la misma puedan sentirse "más orgullosos", a la vez que se puede atraer a más visitantes a la capital pacense.



En este sentido, la Alcazaba era "fundamental" y sacan "ahora" a licitación dicha iluminación, ante lo que espera que se adjudique "rápido" este contrato que cuenta con un plazo de ejecución de dos meses, por lo que tampoco es "largo" y confía en que para la Navidad de 2023 se pueda "como muy tarde" poder disfrutar y ver una Alcazaba "mucho más bonita", también desde dentro con una iluminación ornamental para que aquellos a los que le gusta visitarla, y "no necesariamente" de día, puedan hacerlo también por la noche.



Interpelado también por el nuevo parque infantil situado en el interior de la Alcazaba con forma de castillo, Gragera ha puntualizado que había un problema con el suelo de cacho y el proveedor que ha obligado a hacer una modificación, así como que no entraba en precio y se ha tenido que hacer una "pequeña" modificación en el contrato.



Igualmente, ha esperado que en las próximas semanas se solucione, dado que "es verdad" que los vecinos del Casco Antiguo llevan "mucho tiempo" esperando, pero ha sido un "imprevisto grande" que pensaban se podría solventar de manera "rápida" aunque "no ha sido así"; tras lo que ha mostrado su "compromiso" de que antes de que termine "seguramente" el mes de julio estará arreglado y abierto para el disfrute de los niños.



REPARACIONES DE FUENTES



Por otro lado y a preguntas de los periodistas por las fuentes de la ciudad, algunas de las cuales no funcionan, el alcalde ha matizado que se van reparando y que en las últimas semanas se han puesto en funcionamiento "al menos" dos o tres, como las de la Avenida de Huelva o Puerta Palmas, junto con que irán realizando mejoras en este sentido, dado que saben que hay una situación de rotura de elementos y "en algún caso", ha lamentado, también vandalismo.



Ante ello, las fuentes no están en funcionamiento durante el tiempo en el que se producen estos actos de vandalismo y son reparadas, pero el ayuntamiento sigue reparándolas de manera continuada e intentando que "al menos luzcan bonitas" y que la gente las disfrute.



El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha hecho estas declaraciones a los medios tras participar en una recepción a ciclistas de la ciudad.