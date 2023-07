La Diputación destina 380.000 euros a subvenciones para el fomento del turismo 2023

Ayuntamientos, entidades locales menores, asociaciones, federaciones y otras entidades sin fines de lucro en la provincia de Badajoz, así como poblaciones que dispongan de zona de baño autorizada por el Servicio Extremeño de Salud en 2023, podrán beneficiarse de las subvenciones para el fomento del turismo de la Diputación de Badajoz en 2023.



En concreto, el Área de Transformación Digital y Turismo de la Institución provincial destina 380.000 euros para estas subvenciones, según aparece publicado este viernes, día 30 de junio, en el Boletín Oficial de la Provincia y de las que pueden beneficiarse tanto ayuntamientos, entidades locales menores, asociaciones y federaciones como otras entidades sin fines de lucro de la provincia que estén legalmente constituidas e inscritas en el registro de asociaciones y federaciones de la Junta de Extremadura a fecha de publicación de esta convocatoria.



Igualmente, pueden acogerse a estas ayudas poblaciones que dispongan de zona de baño autorizada por el SES, en el marco de esta convocatoria en la que, como novedad, se contemplan dos líneas de ayudas.



La primera de ellas está orientada a actuaciones destinadas al fomento del turismo que se realicen durante 2023 y dotada con 280.000 euros. Este año no se subvencionarán la edición e impresión de material promocional y tampoco la realización de vídeos promocionales; la creación, diseño o modificación de páginas web turísticas, de apps, de creación de vídeos o fotografías en 360 grados y de creatividades y fotografías promocionales turísticas.



La cuantía máxima que se podrá solicitar y conceder será de 4.000 euros en el caso de ayuntamientos y entidades locales menores, y de 2.500 euros para entidades sin fines de lucro.



ACTIVIDADES EN ENTORNOS ACUÁTICOS



La segunda línea se centra en actuaciones destinadas al fomento del turismo en entornos acuáticos, dotada con 100.000 euros. Podrán ser beneficiarios los ayuntamientos y entidades locales menores que cuenten con zonas de baños autorizadas por el SES en el año 2023.



Así, serán objeto de subvención los proyectos enfocados a la realización de actividades de turismo acuático, principalmente dirigidas a familias con hijos, en las zonas de baño autorizadas. La cuantía máxima individual por proyecto que se puede solicitar y conceder será de 7.000 euros.



El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días naturales a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el BOP, es decir, del 1 al 20 de julio, y las solicitudes, acompañadas del resto de documentación, se dirigirán al presidente de la Diputación de Badajoz y se tramitarán a través de la sede electrónica de la institución provincial.



La presentación se realizará exclusivamente a través del registro electrónico, situado en la página principal de la web de la diputación, y se puede llevar a cabo durante las 24 horas de todos los días del plazo establecido.



Solo se podrá presentar un único proyecto por entidad solicitante, que deberá ser ejecutado del 1 de enero al 31 de diciembre de este año. En el caso de presentar más de un proyecto, se admitirá la solicitud que haya tenido entrada en la diputación en primera instancia y no se admitirá las que hubieran llegado con posterioridad.



La Diputación de Badajoz ha resaltado en nota de prensa que no serán subvencionables, entre otros, los gastos derivados de la realización de inversiones, como señalización, intervención en patrimonio, acondicionamiento de rutas físicas, así como planes estratégicos y de desarrollo turístico.



Por tanto, los ayuntamientos, entidades locales menores o entidades sin fines de lucro subvencionados recibirán los fondos vía transferencia bancaria y estarán obligados a difundir que la actividad ha sido subvencionada por la Diputación de Badajoz. La justificación de la subvención otorgada deberá efectuarse con fecha límite del 15 de febrero de 2024.